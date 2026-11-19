Антимонопольный комитет Украины признал действия компаний "Спецтрейд Украина", "Захидспецбезопасность" и "Прослент Групп" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и наложил на них штрафы на общую сумму 10,47 миллиона гривен. Предприятия уличили в антиконкурентных согласованных действиях, которые привели к искажению результатов шести процедур публичных закупок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Речь идет о тендерах на закупку форменной одежды и обустройства, проводимых ПАО "Укрнафта", КП "Теплоэнерго" Кременчугского городского совета, МКП "Хмельницктеплокоммунэнерго", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и АО "Укртрансгаз".

В ходе рассмотрения дела регулятор установил, что поведение фигурантов не было случайным стечением обстоятельств, а свидетельствовало о скоординированности их шагов, в результате чего между участниками была фактически устранена конкуренция.

ООО "Спецтрейд Украина" получило штраф в размере 5,99 миллиона гривен.

ООО "Захидспецбезопасность" оштрафовано на 2,75 миллиона гривен.

ООО "Прослент Групп" должно оплатить 1,73 миллиона гривен.

Согласно Закону Украины "О публичных закупках", привлечение предприятия в течение последних трех лет к ответственности за искажение результатов торгов является основанием для отказа таким компаниям в участии в будущих процедурах закупок.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ выписал штрафы в 35,5 млн грн за сговоры на тендерах и земельных аукционах. Регулятор принял пять решений по нарушению конкурентного законодательства участниками государственных закупок, тендеров на ремонтные работы и земельных торгов.