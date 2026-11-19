В октябре 2026 года в Украине было продано 732 млн литров горючего — на 4% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, и на 6% больше, чем в сентябре. За десять месяцев реализация достигла 6,9 млрд литров, что на 8% превышает показатель за тот же период 2025 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Почему выросли продажи

Одной из причин увеличения спроса стало удешевление дизтоплива на АЗС по сравнению с оптовым рынком. В течение половины октября розничные цены были ниже оптовых предложений. Поэтому часть мелкооптовых покупателей начала заправляться непосредственно на АЗС. Такую тенденцию, в частности, фиксировали сети UPG и "Укрнефть".

Еще одним фактором стал спрос на горючее для генераторов из-за перебоев с электроснабжением в результате российских атак. Пока этот сегмент не стал постоянным источником роста продаж, однако его влияние на рынок заметно.

В каких областях выросли продажи горючего

Наибольший рост продаж в октябре зафиксировали в Кировоградской области — на 23%, до 19 млн литров. За десять месяцев область также лидирует по темпам прироста: 18% или 140 млн литров.

Во Львовской области продажи увеличились на 16% (64 млн литров), в Ровенской — на 13% (26 млн литров), а в Тернопольской области — на 13% (19 млн литров).

Сокращение продаж в октябре отмечено в прифронтовых областях, а также в Киевской (-1%) и Черниговской (-6%) областях.

Несмотря на незначительное понижение, столичный регион сохраняет первенство по объемам потребления: в прошлом месяце здесь реализовали 151 млн л горючего, а с начала года – 1, 4 млрд л. Суммарно тройка лидеров – Киевская, Днепропетровская и Львовская области – с начала года реализовала почти 2,6 млрд л горючего (+8%), обеспечив 38% от общего объема продаж в стране.

Напомним, в августе украинские АЗС реализовали 724 млн л горючего. Это на 4% больше, чем в августе 2025 г., но на 4% меньше, чем в июле.