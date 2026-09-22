Продажи горючего на АЗС выросли за год, но в августе просели: какие регионы в лидерах

В августе украинские АЗС реализовали 724 млн. л горючего. Это на 4% больше, чем в августе 2025 года, но на 4% меньше, чем в июле.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

В целом за январь-август продажи составили 5,4 млрд л — на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Где продажи выросли

Наибольший прирост в августе зафиксировали на западе Украины – 223 млн л. Продажи там увеличились на 7% за год, а за восемь месяцев – на 10%.

В Киевской области реализация выросла на 4%, до 150 млн. л. В то же время, по сравнению с июлем продажи сократились на 3%.

В Днепропетровской области продажи за год увеличились на 1%, до 451 млн л за восемь месяцев, а в августе против июля уменьшились на 4%.

Наибольший процентный прирост среди областей в августе показала Кировоградщина – 16%, до 18 млн. л. За восемь месяцев там продажи выросли на 17%.

Также в годовом измерении продажи увеличились в следующих регионах:

Ивано-Франковской области на 11% до 23 млн л;

Львовской – на 12%, до 63 млн л;

Полтавской – на 10%, до 35 млн л.

Где продажи упали

На востоке реализация за месяц снизилась на 6%, до 37 млн л. На юге показатель остался на уровне 77 млн. л.

Наибольшее падение зафиксировали в Донецкой области — на 67%, до 1 млн л. В Сумской области продажи снизились на 9%, до 13 млн л, в Запорожской — на 13%, до 11 млн л.

В то же время, за восемь месяцев продажи на Сумщине выросли на 7%, а в Запорожской области уменьшились на 1%.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в августе поступления горючего на рынок уменьшились на 11% в годовом измерении - до почти 870 тыс. т:

бензина поступило 182 тыс. т (-11%);

дизтоплива - 602 тыс. т (-9%);

LPG – 86 тыс. т (-23%).

Снижение продаж в августе по сравнению с предыдущим месяцем аналитики связывают со стабилизацией после высоких объемов реализации во второй половине июля.

Напомним, в августе дизтопливо в Украину импортировали 164 компании. Это максимум почти за два года: на 30 компаний больше, чем в июле и на 20 больше, чем в августе 2025 года. В то же время 76% поставок пришлось на 10 крупнейших игроков рынка.