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Импортеров дизтоплива увеличилось до максимума за два года: кто завозил больше всего

бензовоз
В августе дизтопливо в Украину импортировали 164 компании / Freepik

В августе дизтопливо в Украину импортировали 164 компании. Это максимум почти за два года: на 30 компаний больше, чем в июле и на 20 больше, чем в августе 2025 года. В то же время 76% поставок пришлось на 10 крупнейших игроков рынка.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Кто больше всего завозил

Лидером остался ОККО – почти 89 тыс. т дизтоплива. За год его поставки выросли на 47%. Компания преимущественно получает ресурс через Польшу, а доля поставок с юга составила 5%.

Второе место заняла "Укрнафта" с 77 тыс. т. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Объемы августовского импорта повлияли логистические проблемы и ситуация на границе.

Третье место поделили "АО Энерго Трейд" и UPG - 55,6 тыс. т и 55,4 тыс. т соответственно. Кроме того, компания в августе увеличила поставки по железной дороге вдвое, а также использовала автомобильный, морской и трубопроводный транспорт. За год ее импорт сократился на 26%.

UPG в августе возобновила поставки бензовозами из Польши – 2 тыс. т. Этого не было с апреля.

Другие крупные импортеры

WOG увеличил годовой объем поставок на 46%. Горючее компания получала железной дорогой из Польши, Литвы и Румынии.

ЗТЭК в августе импортировал 39 тыс. т — в 2,2 раза больше, чем в прошлом. За январь-август его поставки выросли в четыре раза — с 52 до 217 тыс. т.

"Пэйд" завез более 32 тыс. т, в том числе 7,7 тыс. т автомобильным транспортом из Румынии. "БРСМ-Нефть" импортировала 25 тыс. т, а за восемь месяцев - 124 тыс. т против 77 тыс. т в прошлом году.

Компания "Мартин Трейд" в августе поставила 17 тыс. т, что на 41% меньше, чем годом ранее.

"Мы диверсифицировали закупки между внешним и внутренним рынками, меняя их долю в зависимости от экономики направления. Во второй половине августа ценовая конъюнктура и логистические проблемы не способствовали наращиванию импорта", - отметил основатель "Мартин Трейд" Владимир Порайко.

"Газтрим" растаможил чуть более 16 тыс. т — на 58% меньше августа 2025 года.

Фото 2 — Импортеров дизтоплива увеличилось до максимума за два года: кто завозил больше всего

Таким образом, по словам аналитиков, август стал месяцем активного переформатирования импорта дизельного горючего. За месяц импортеров стало больше, а крупные игроки "усилили концентрацию, в том числе путем увеличения оптовых продаж тем, кто не хочет заниматься таким медленным делом, как импорт".

Напомним, в августе 2026 года Украина сократила импорт дизельного горючего на 10% против прошлого года — до 588 тыс. т. Из-за роста рисков на юге украинский рынок переориентировался на поставки через западную границу. Польша стала главным источником дизеля, нарастив поставки на 42%.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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