РФ впервые применила на реактивном дроне спецбоезаряд для уничтожения линий электропередачи и мостов

Российские войска впервые использовали на реактивном беспилотнике специальный боезаряд, предназначенный для целенаправленного разрушения высоковольтных линий электропередачи и металлических мостовых конструкций.

Об этом сообщил внештатный советник президента Украины по вопросам связи и радиотехнологий Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш".

По его словам, враг применил новое средство поражения, которое несет серьезную угрозу для критической инфраструктуры страны.

"Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН)", - отметил эксперт.

Как объяснил Бескрестнов, особенностью этого боезаряда является его специализированное предназначение – он создан именно для выведения из строя высоковольтных опор и железнодорожных и автомобильных мостовых переходов.

Конструктивно такой боекомплект состоит из основного боезаряда массой 40 кг и четырех отдельных модулей поражения.

Массированная атака РФ на энергетику

Как ранее сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.