Трипольская ТЭС получила повреждения после атаки РФ

В результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Центрэнерго".

Россия атаковала Трипольскую ТЭС

Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

"Наша первоочередная задача - оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация безопасность позволит, наши специалисты начнут ремонтные работы", - заявил генеральный директор "Центрэнерго" Сергей Исаченко.

Другие подробности относительно характера и масштабов повреждений в компании пока не сообщаются из соображений безопасности.

Трипольская ТЭС - один из ключевых энергетических объектов Киевского региона. Атаки на энергетическую инфраструктуру проходят накануне отопительного сезона.

"Враг сознательно бьет по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла. Но мы выстоим", - подытожили в пресс-службе.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки 11 апреля 2024 года войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.