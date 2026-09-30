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Трипольская ТЭС получила повреждения после атаки РФ
В результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго".
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Центрэнерго".
Россия атаковала Трипольскую ТЭС
Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.
"Наша первоочередная задача - оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация безопасность позволит, наши специалисты начнут ремонтные работы", - заявил генеральный директор "Центрэнерго" Сергей Исаченко.
Другие подробности относительно характера и масштабов повреждений в компании пока не сообщаются из соображений безопасности.
Трипольская ТЭС - один из ключевых энергетических объектов Киевского региона. Атаки на энергетическую инфраструктуру проходят накануне отопительного сезона.
"Враг сознательно бьет по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла. Но мы выстоим", - подытожили в пресс-службе.
Напомним, в результате массированной ракетной атаки 11 апреля 2024 года войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.