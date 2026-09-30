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"Укрпочта" сократила оформление договора для бизнеса до трех минут

Укрпочта
"Укрпочта" сократила оформление договора для бизнеса

"Укрпочта" запустила новый цифровой договор для бизнеса. Теперь предпринимателю нужно до трех минут, чтобы оформить сотрудничество с компанией и получить доступ к доставке по Украине и более чем в 230 стран и территорий мира.

Как пишет Dilo, об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, большинство данных автоматически подтягивается из государственных реестров. Предпринимателю остается указать контактную информацию, выбрать способ получения документов и ответить на несколько основных вопросов. После оформления договора можно сразу же начинать отправлять заказ.

Смилянский также отметил, что подписавшие с "Укрпочтой" договор о сотрудничестве получают:

  • личный кабинет для оформления отправок онлайн;
  • кредитный лимит и возможность оплатить услуги в конце месяца;
  • возможность получить упаковку;
  • скидки и возможность принять участие в программе лояльности, которую скоро запустят;
  • личного менеджера (при 50+ посылках в месяц);
  • отправление в 200+ стран мира;
  • доставку в 26 000+ населенных пунктов Украины.

Новый формат упрощает работу малого и среднего бизнеса – от локальных производителей и украинских брендов до онлайн-магазинов и продавцов, выходящих на международные маркетплейсы.

Для клиентов, уже имеющих действующие договоры с Укрпочтой, ничего не меняется — переоформлять их не нужно.

Также Смилянский отметил, что "Укрпочта" приняла решение не пересматривать тарифы на доставку до конца года, чтобы поддержать предпринимателей, склады и магазины многих из которых пострадали при обстреле.

Напомним, "Укрпочта" добавила в приложение "Укрпочта 2.0" возможность оплачивать посылки и наложенный платеж. В октябре компания также временно отменит плату за переадресацию отправлений, в том числе уже прибывших в отделение.

Автор:
Светлана Манько

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