"Укрпошта" скоротила оформлення договору для бізнесу до трьох хвилин

“Укрпошта” запустила новий цифровий договір для бізнесу. Тепер підприємцю потрібно до трьох хвилин, щоб оформити співпрацю з компанією та отримати доступ до доставки Україною і в понад 230 країн і територій світу.

Як пише Dilo, про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів. Підприємцю залишається вказати контактну інформацію, обрати спосіб отримання документів та відповісти на кілька базових запитань. Після оформлення договору можна одразу починати відправляти замовлення.

Смілянський також зазначив, що ті, хто підписав з "Укрпоштою" договір про співпрацю, отримують:

особистий кабінет для оформлення відправлень онлайн;

кредитний ліміт та можливість сплатити за послуги наприкінці місяця;

можливість отримати пакування;

знижки та можливість взяти участь у програмі лояльності, яку запустять незабаром;

особистого менеджера (при 50+ посилках на місяць);

відправлення у 200+ країн світу;

доставку у 26 000+ населених пунктів України.

Новий формат спрощує роботу малого і середнього бізнесу — від локальних виробників та українських брендів до онлайн-магазинів і продавців, які виходять на міжнародні маркетплейси.

Для клієнтів, які вже мають чинні договори з Укрпоштою, нічого не змінюється — переоформлювати їх не потрібно.

Також Смілянський зауважив, що "Укрпошта" прийняла рішення не переглядати тарифи на доставку до кінця року, щоб підтримати підприємців, склади й магазини багатьох із яких постраждали під час обстрілів.

Нагадаємо, "Укрпошта" додала у застосунок "Укрпошта 2.0" можливість оплачувати посилки та післяплату. У жовтні компанія також тимчасово скасує плату за переадресацію відправлень, у тому числі тих, які вже прибули до відділення.