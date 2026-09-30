Держбюджет-2027: у парламенті пропонують збільшити держгарантії на оборонні закупівлі до 60 млрд грн

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував прийняти за основу проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Головною умовою підтримки документа стало збільшення видатків на сектор безпеки і оборони до рівня їхньої мінімальної реальної потреби.

Як інформує Dilo, про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, у парламенті пропонують збільшити обсяг державних гарантій до 60 мільярдів гривень. З цієї суми до 30 мільярдів гривень спрямують безпосередньо на виробництво високоточного озброєння, систем протиповітряної оборони, боєприпасів та авіаційної техніки.

Крім того, проєкт передбачає суттєве збільшення фінансування для Міністерства оборони, Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Головного управління розвідки, Державної служби спецзв'язку та інших складових сил оборони.

Окрему увагу комітет приділив підтримці військової освіти та відзначенню найкращих фахівців.

Зокрема, підтримано проєкт розпорядження Голови Верховної Ради про призначення іменних стипендій для курсантів і слухачів військових вишів на 2026–2027 навчальний рік.

Їх отримають здобувачі освіти, які демонструють високі результати в навчанні, науковій діяльності та зразкову дисципліну. Також комітет ухвалив рішення про відзначення Подяками військовослужбовців та експертів за значний внесок у розвиток національної військової науки.

Нагадаємо, уряд уже заклав 4,885 трлн грн на оборону у проєкті держбюджету на 2027 рік. Додатково Україна розраховує на матеріально-технічну допомогу партнерів у вигляді зброї, боєприпасів та іншого військового обладнання.