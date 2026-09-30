Замороження бюджетних видатків не зупинить будівництво захисту енергооб'єктів — Агентство відновлення

Рішення уряду про пріоритезацію бюджетних видатків в умовах фінансового дефіциту не означатиме автоматичної зупинки будівництва захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики. Про це виданню Dilo повідомили в пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

В пресслужбі зауважили, що оскільки левова частка діяльності відомства припадає на капітальні видатки, рішення уряду безпосередньо впливає на його роботу. Втім, у відомстві наголошують, що це не означає автоматичного замороження всіх поточних будівництв.

"За попередніми оцінками, всі підрядні організації налаштовані продовжувати виконання своїх договірних зобов'язання та продовжувати роботи на всіх об'єктах", — повідомили в пресслужбі.

Наразі відомство здійснює аудиторську пріоритезацію всіх активних портфелів. Спільно з Мінфіном опрацьовується можливість залучення мінімально необхідного фінансування для проєктів, які є критичними для:

Обороноздатності держави;

Функціонування критичної інфраструктури;

Життєзабезпечення населення.

Головне завдання Агентства на даному етапі — максимально ефективне використання наявних фінансових ресурсів із збереженням безперервності робіт на стратегічних ділянках.

Що таке Агентство відновлення та які об'єкти воно будує

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України було утворене на початку 2023 року шляхом об'єднання "Укравтодору" та Державного агентства інфраструктурних проектів. Відомство відповідає за відбудову критичної, транспортної та соціальної інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Ключові напрями будівництва та відновлення:

Захист об'єктів енергетики: зведення споруд фізичного захисту (першого, другого та третього рівнів) для підстанцій "Укренерго" та інших елементів енергомережі від ракетних ударів і дронів;

Транспортна логістика: будівництво та капітальний ремонт зруйнованих мостів, шляхопроводів і доріг державного значення для забезпечення військових та гуманітарних потреб;

Критичні системи життєзабезпечення: спорудження магістральних водогонів (зокрема у постраждалих від підриву Каховської ГЕС регіонах), об'єктів водо- та теплопостачання;

Прикордонна інфраструктура: розбудова та модернізація автомобільних пунктів пропуску для збільшення експортно-імпортних потоків;

Соціальна та житлова відбудова: реалізація пілотних проєктів із комплексного відновлення повністю зруйнованих населених пунктів.

Що відомо про дефіцит бюджету

Нагадаємо, 28 вересня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо тимчасової пріоритезації видатків для забезпечення збалансованості державного та місцевих бюджетів. Згідно з урядовою постановою, у разі підтвердженого дефіциту фінансових ресурсів першочергово покриватимуться:

Видатки на національну безпеку і оборону;

Обслуговування державного та місцевого боргу;

Виплата пенсій, заробітних плат, соціальних допомог та виплат.

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти.

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що у державному секторі можливі затримки зарплат, якщо надходження на єдиний казначейський рахунок скоротяться.

Через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.