Компенсація збитків від війни: реєстр відкрив усі категорії заяв

Міжнародний реєстр збитків для України (RD4U) відкрив усі 43 категорії заяв про компенсацію шкоди, завданої повномасштабною агресією Росії. Останніми стали три категорії для держави - щодо інших втрат майна, екологічної шкоди та розкрадання або привласнення природних ресурсів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Офісу президента.

Компенсація збитків від війни

Таким чином завершився поетапний запуск системи подання заяв, який розпочався 2 квітня 2024 року.

Останніми відкрили три категорії заяв для держави Україна:

B1.6 - інші втрати майна;

B3.1 - екологічна шкода;

B3.2 - розграбування та/або привласнення природних ресурсів.

Подавати заяви в цих категоріях можуть держава Україна, центральні, регіональні та місцеві органи влади, а також державні й комунальні установи та організації.

Відтепер заяви можна подавати за всіма категоріями, передбаченими мандатом Реєстру:

21 категорія - для фізичних осіб;

11 категорій - для юридичних осіб;

11 категорій - для держави Україна.

Вони охоплюють різні види шкоди, завданої російською агресією, та створюють єдину міжнародну систему для її документування.

Подані заяви опрацьовує Секретаріат Реєстру. Станом на 30 вересня до нього надійшло майже 200 тис. заяв за раніше відкритими категоріями. Заяви, які відповідають установленим критеріям прийнятності, вносяться до Реєстру за рішенням його Ради.

Наступним етапом має стати їх передача до Міжнародної компенсаційної комісії. Конвенцію про її створення ухвалили 16 грудня 2025 року на Дипломатичній конференції в Гаазі.

Комісія розглядатиме заяви по суті, визначатиме розмір компенсації у кожному конкретному випадку та ухвалюватиме відповідні рішення.

Таким чином, після завершення запуску всіх категорій кожен вид шкоди, передбачений мандатом Реєстру, отримав механізм для документування та подальшого розгляду в межах міжнародного компенсаційного механізму.

Нагадаємо, міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію A3.4 "Втрата оплачуваної роботи". Заяви можуть подавати українці, які через повномасштабне вторгнення РФ втратили роботу та джерело доходу.