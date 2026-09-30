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Дата публікації

Дизель дорожчає: проїзд у маршрутках Львівщини зросте на 15–20%

автобуси
Перевізники Львівщини підвищать тарифи на приміські маршрути / КМДА

Перевізники Львівщини заявили про підвищення тарифів на приміські та міжміські маршрути на 15–20%. Причиною називають зростання вартості дизельного пального.

Як пише Dilo, про це повідомляє ЛОО ВГО "Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників". 

Маршрутки Львівщини подорожчають

За даними асоціації, у вересні середня вартість дизельного пального становить 98,40–99,90 грн за літр. У жовтні ціна може зрости до 100–105 грн і більше.

Перевізники зазначають, що пальне є однією з основних складових собівартості пасажирських перевезень. Через його подорожчання вони планують скоригувати тарифи на 15–20%, щоб компенсувати зростання витрат.

Наприклад, якщо міжміська поїздка раніше коштувала 100 грн, після перегляду тарифів її вартість може становити 115–120 грн.

Востаннє тарифи на проїзд у приміських маршрутках Львівщини підвищували навесні 2026 року. Тоді мінімальна вартість поїздки зросла з 35 до 45 грн.

Проїзд у Києві подорожчав

Із 15 липня 2026 року в Києві запровадили нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросла майже учетверо і становить 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

  • 1–9 поїздок - 30,00 грн (зараз - 8,00 грн);
  • 10–19 поїздок - 28,90 грн (зараз - 7,70 грн);
  • 20–29 поїздок - 27,80 грн (зараз - 7,40 грн);
  • 30–39 поїздок - 26,60 грн (зараз - 7,10 грн);
  • 40–49 поїздок - 25,50 грн (зараз - 6,80 грн);
  • 50 поїздок - 25,00 грн (зараз - 6,50 грн).

Крім того, у Києві з'явилися місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні. 

Також з 1 серпня запровадили єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації.

Автор:
Ольга Опенько

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