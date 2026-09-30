Чи будуть витрачати 280 млн грн на Палац одружень у Києві: у мерії зробили заяву

Київська міська державна адміністрація спростувала поширену в медіа інформацію про нібито плани повномасштабної реставрації Центрального палацу одружень вартістю близько 280 мільйонів гривень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

У міськдержадміністрації наголосили, що в умовах воєнного стану будуть проведені виключно мінімально необхідні роботи для порятунку будівлі.

"Інформація про те, що Київ нібито вже наразі витрачає близько 280 млн грн на повномасштабну реставрацію Палацу одружень, не відповідає дійсності. Йдеться тільки про мінімально необхідну роботу, щоб законсервувати будівлю та не допустити її подальшого руйнування", — йдеться у повідомленні КМДА.

Зокрема, із 48,9 мільйона гривень, передбачених у міському бюджеті на 2026 рік для цього об'єкта, планують залишити кошти виключно на консервацію. Решту суми перенаправлять на першочергові потреби столиці.

У КМДА також додали, що повноцінне відновлення та створення сучасного безбар'єрного простору відкладуть до настання сприятливих безпекових і фінансових умов.

Зауважимо, що Палац одружень є об'єктом культурної спадщини, який повернули у власність громади у 2024 році в занедбаному стані, при цьому комплексного ремонту в ньому не робили з 1986 року.

Напередодні низка медіа повідомила, що КМДА замовила реставрацію Палацу одружень за 279,58 млн грн за результатами тендеру, проведеного 24 вересня. Відповідну закупівлю оприлюднили в системі "Прозорро", у межах робіт передбачені нові скляні вітражі.

Нагадаємо, у Києві триває реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Миропільської та Броварського проспекту. Там змонтовані всі вісім металевих балок прогонової будови, перенесені кабельні та телефонні мережі, наразі бетонують плиту прогонової будови.