Жовтневий палац у Києві повернуть державі — рішення суду

Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури та постановив повернути державі Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ, “Жовтневий палац”) на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1. Суд також скасував право приватної власності Федерації професійних спілок України на комплекс будівель.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рішення Господарського суду міста Києва.

Позов заступник керівника Київської міської прокуратури подав в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.

Суд вирішив скасувати свідоцтво від 28 березня 2007 року про право власності Федерації профспілок на комплекс будівель загальною площею 17 597,7 кв. м, а також державну реєстрацію права приватної власності на цей об’єкт.

Федерацію профспілок зобов’язали повернути державі в особі Фонду держмайна головний корпус і малий зал Жовтневого палацу загальною площею 16 329 кв. м.

Будівля має статус пам’ятки містобудування й архітектури національного значення "Інститут благородних дівиць" та пам’ятки історії місцевого значення.

Крім того, суд постановив стягнути з Федерації професійних спілок 852,7 тис. грн судового збору на користь Київської міської прокуратури.

Рішення набере законної сили після завершення строку на апеляційне оскарження, якщо скаргу не подадуть. Апеляцію можна подати до Північного апеляційного господарського суду протягом 20 днів.

Нагадаємо, ще у серпні 2025 року "Жовтневий палац" почав приносити прибуток державі — АРМА забезпечило перше надходження у розмірі 1,4 млн грн.