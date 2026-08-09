Власне НАТО? Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан підписали угоду про колективну оборону

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підписали в Мецці угоду про спільну оборону, за якою збройний напад на одну з трьох держав розглядатиметься як напад на всіх. Водночас документ не уточнює, до яких саме військових дій зобов’язуються сторони у разі нападу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

"Угода про спільну оборону Мекки" має посилити колективне стримування на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Її підписали спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.

Принцип угоди нагадує механізм колективної оборони НАТО: напад на одного учасника розглядається як напад на всіх. Однак у документі не деталізовано конкретні військові зобов’язання кожної з держав.

Віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз заявив, що угода має оборонний характер і не спрямована проти конкретної країни. Вона також не скасовує чинних домовленостей сторін з іншими державами.

Туреччина має другу за чисельністю армію серед країн НАТО, Пакистан є єдиною мусульманською державою з ядерною зброєю, а Саудівська Аравія належить до найбільших експортерів нафти у світі.

Угоду уклали на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні та атак, які вже вплинули на постачання енергоносіїв із країн Перської затоки.

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан також підтримують створення коаліції морської оборони для захисту судноплавних та енергетичних маршрутів у регіоні.

Додамо, Україна та Саудівська Аравія також підписали документ про оборонне співробітництво між міністерствами оборони двох країн, який закладає основу для подальших контрактів, технологічної взаємодії та інвестицій.