Малина та лохина: проблеми з урожаєм у Польщі та Сербії відкривають можливості для українських ягід

Українські виробники малини та лохини у липні отримали сприятливіші погодні умови, тоді як ягідний сектор Польщі та Сербії зіткнувся з проблемами врожайності, нестачею працівників та рентабельністю. Це може створити додаткові можливості для української продукції на європейському ринку свіжих і заморожених ягід.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

За даними аналітичного звіту Асоціації "Ягідництво України" за липень 2026 року, середньодобова температура в Україні становила 20,7°C, що на 2,4°C нижче, ніж у липні минулого року. Кількість опадів сягнула 69 мм — на 13% більше у річному вимірі.

Помірна температура та достатня кількість вологи сприяли дозріванню малини, лохини та пізніх сортів садової суниці, а також дали змогу виробникам зменшити витрати на зрошення. Водночас локальні сильні дощі підвищували ризик розтріскування ягід та розвитку сірої гнилі.

У Польщі виробники, зокрема у Люблінському воєводстві, повідомляють про нерівномірний стан плантацій після весняних заморозків. Серед інших проблем — дефіцит сезонних працівників і низькі закупівельні ціни в розпал сезону. Це може стримувати інвестиції у нові насадження та послабити позиції країни на ринку заморожених ягід.

У Сербії врожай малини у 2026 році очікується на 20–30% нижчим за середній рівень через наслідки минулорічної посухи. Закупівельні ціни становлять близько 3,85–4 євро за кілограм, однак окремі переробники розраховуються з виробниками частинами.

На цьому тлі українські виробники можуть отримати додаткові можливості на європейському ринку, якщо проблеми з урожаєм у конкурентів збережуться.

Додамо, Україна суттєво наростила експорт замороженої малини у сезоні 2025/2026 років, досягнувши 56,8 тис. тонн продукції та рекордної виручки у €223,8 млн. Зростання попиту на європейських ринках і підвищення середньої ціни до €3,94/кг забезпечили новий історичний максимум для галузі.