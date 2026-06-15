Україна нарощує експорт замороженої малини: рекордна виручка та зростання поставок

Україна суттєво наростила експорт замороженої малини у сезоні 2025/2026 років, досягнувши 56,8 тис. тонн продукції та рекордної виручки у €223,8 млн. Зростання попиту на європейських ринках і підвищення середньої ціни до €3,94/кг забезпечили новий історичний максимум для галузі.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті асоціації "Ягідництво України".

Українська ягода б’є рекорди

За даними галузевого моніторингу, обсяги експорту зросли на 7% порівняно з попереднім сезоном. Водночас валютна виручка збільшилася на 66% і сягнула рекордних 223,8 млн євро. Середня експортна ціна також підвищилася до 3,94 євро за кілограм.

Найбільшими імпортерами української замороженої малини залишаються Польща (23,3 тис. тонн), Німеччина (12,7 тис. тонн) та Чехія (9,8 тис. тонн). Найвищі ціни фіксувалися в березні, коли було експортовано 4,55 тис. тонн за середньою ціною 4,22 євро за кілограм.

У звіті зазначається, що потенційний неврожай малини в Сербії та пошкодження ягідних насаджень у Польщі можуть підтримати високий рівень цін на ринку у сезоні 2026/2027 років. Це, на думку експертів, відкриває для українських виробників додаткові можливості для планування заготівлі та укладання довгострокових експортних контрактів.

Водночас український експорт лохини також демонструє зростання. Обсяги поставок збільшилися до 9,2 тис. тонн (+11%), а виручка - до 16,4 млн євро (+32%). Середня ціна піднялася до 1,79 євро за кілограм.

Основними ринками збуту української лохини залишаються Польща, Австрія та Чехія.

Нагадаємо, в Україні останні три роки фіксується зростання площ під малиною, ожиною та смородиною, тоді як насадження суниці, полуниці та волоського горіха демонструють тенденцію до скорочення.