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Український несировинний експорт отримав підтримку на 8,69 млрд грн: головні ринки і товари

контейнер, імпорт-експорт
Товарообіг України за 10 місяців сягнув $101 млрд. / Shutterstock

У січні–липні 2026 року держава через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримала експорт українських товарів на 8,69 млрд грн, застрахувавши 52 угоди для 38 підприємців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

Які регіони в лідерах

Найбільше підтриманого експорту припало на підприємства Хмельницької області — 4,61 млрд грн. Також значні обсяги забезпечили компанії з Києва — 929,05 млн грн та Житомирської області — 591,59 млн грн.

У середньому кожна гривня страхової відповідальності ЕКА забезпечила 11,82 грн підтриманого експорту.

Основні країни-покупці

Українські товари, які отримали страхову підтримку, постачали до 28 країн. Найбільшими ринками стали:

  • Німеччина — 1,22 млрд грн; 
  • Швеція — 985,01 млн грн; 
  • Об'єднані Арабські Емірати — 879,26 млн грн; 
  • Нідерланди — 730,66 млн грн; 
  • Польща — 704,32 млн грн.

Які товари експортували найбільше

Найбільшу частку підтриманого експорту сформувала меблева промисловість — 4,61 млрд грн. Серед інших галузей:

  • перероблення молока та виробництво масла і сиру — 879,26 млн грн; 
  • оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами — 591,59 млн грн; 
  • допоміжна діяльність у сфері транспорту — 501,88 млн грн; 
  • виробництво олії та тваринних жирів — 474,45 млн грн.

Довідково

Діяльність Експортно-кредитного агентства України — це один з елементів політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Її мета — підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв та залучення інвестицій у реальний сектор. 

Нагадаємо, у січні-червні 2026 року Експортно-кредитне агентство України підтримало експорт українських товарів на загальну суму 7,53 млрд грн. Завдяки страхуванню ризиків 33 підприємства уклали 40 угоди.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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