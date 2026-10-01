Графіки повертаються: у деяких областях України 1 жовтня відключатимуть світло

Через наслідки російських атак на енергооб'єкти 1 жовтня в окремих регіонах України застосовуватимуть графіки відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

Як пише Dilo, про це повідомили в "Укренерго".

Як діятимуть графіки для промисловості, бізнесу та споживачів

Графіки 1 жовтня діятимуть таким чином:

з 08:00 до 21:00 діятимуть графіки для промисловості та бізнесу;

діятимуть графіки для промисловості та бізнесу; з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 застосовуватимуть графіки для всіх споживачів (обсягом 0,5 черги).

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти, тож українців просять споживати електроенергію раціонально.

В "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись, актуальну інформацію можна буде дізнатися на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у регіонах.

Відключення 0,5 черги - це скільки

Відключення 0,5 черги - це найменший офіційний обсяг обмежень електроенергії, який Укренерго застосовує у графіках погодинних відключень.

Одна черга відключень означає приблизно 4 години без світла на добу для кожної групи, тобто 0,5 черги означає, що обмеження зменшуються вдвічі, орієнтовно на 2 години на добу.

Режим 0,5 черги впроваджують за мінімального дефіциту потужності в енергосистемі.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Очільник уряду розповів, що у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування, масштаб яких буде зрозумілий після детальної оцінки стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

Після цього у Києві 30 вересня, за командою НЕК “Укренерго” застосовано екстрені відключення електроенергії.