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Готуємося до відключень: Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергетику – прем’єр Корецький

атака
Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктур / ДСНС

Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він нагадав, що починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру.

"Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону", - наголосив Корецький.

Очільник уряду розповів, що у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування, масштаб яких буде зрозумілий після детальної оцінки стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлена частина споживачів у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Світло без графіків

Літо 2026 року в Україні пройшло під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, графіки відключень діяли 30 червня та 1 липня.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі за умови нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Світлана Манько

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