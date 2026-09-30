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Категорія
Новини
Дата публікації

У McDonald’s пояснили, чому скоротили меню в ресторанах по всій Україні

McDonald’s
McDonald’s тимчасово змінив меню в усіх ресторанах України

Мережа McDonald’s в Україні тимчасово скоротила меню в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера внаслідок дронової атаки. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

McDonald’s тимчасово змінив меню

У компанії повідомили, що через пошкодження частина продукції наразі недоступна, тому меню тимчасово скоротили.

Актуальний перелік страв залежить від конкретного закладу. Перевірити його можна через мобільний застосунок McDonald’s, застосунки партнерських сервісів доставки або безпосередньо в ресторані.

У мережі зазначили, що обмеження мають тимчасовий характер.

Нагадаємо, російські дрони атакували складське приміщення, яке використовує мережа ресторанів McDonald’s. Ударний безпілотник поцілив по об'єкту зі звичайними продуктами.

Додамо, раніше McDonald’s розповів про роботу ресторанів під час жовтого рівня тривоги. McDonald’s в Україні поки не змінюватиме порядок роботи закладів через запровадження нової системи рівнів повітряної тривоги.

Довідково

McDonald’s працює в Україні з 24 травня 1997 року, коли відкрився перший заклад у Києві. За даними компанії, у 2025 році сума сплачених податків склала 3,5 млрд грн.

Організація є головним партнером "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні".

Автор:
Ольга Опенько

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