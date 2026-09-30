Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні у 2026 році: де житло подорожчало найбільше

Вартість 1-кімнатних квартир в обласних центрах України за рік переважно зросла. Найбільше подорожчало житло у Хмельницькому та Львові, тоді як у Херсоні й Рівному медіанні ціни знизилися. Найдорожче купувати однокімнатну квартиру наразі в Ужгороді, а Київ посідає третю сходинку за вартістю.

Про це повідомляє Dilo.ua з посиланням на OLX.

Де найбільше подорожчали 1-кімнатні квартири

За даними команди OLX Нерухомість, яка порівняла ситуацію на ринку купівлі-продажу за серпень 2026 та 2025 років, найсуттєвіше зростання медіанних цін зафіксували у Хмельницькому. За рік вартість однокімнатних квартир тут збільшилася на 20% – до близько $44,7 тис.

Друге місце за темпами подорожчання посів Львів. Медіанна ціна квартири зросла на 19% і досягла $77,2 тис.

Ще на 17% подорожчали однокімнатні квартири у Кропивницькому та Вінниці. Вартість житла в цих містах становила $31,8 тис. та $59,2 тис. відповідно.

В Одесі та Івано-Франківську ціни збільшилися на 16%. Придбати 1-кімнатну квартиру в середньому можна було за $51,9 тис. в Одесі та за $50,2 тис. в Івано-Франківську.

Ще в трьох обласних центрах медіанні ціни зросли на 13%:

Ужгород – $78,3 тис.;

Тернопіль – $52 тис.;

Суми – $24 тис.

Саме Ужгород очолює рейтинг міст за медіанною вартістю 1-кімнатної квартири.

Як змінилися ціни в інших обласних центрах

Помітне, хоча й менш стрімке зростання вартості житла спостерігалося ще в низці міст.

У Житомирі однокімнатні квартири за рік подорожчали на 11% – до $52 тис. У Черкасах і Полтаві медіанні ціни збільшилися на 7% та становили $48,3 тис. і $39,6 тис. відповідно.

На 6% зросла вартість квартир у Чернівцях, Харкові та Миколаєві. Водночас ціни в цих містах суттєво відрізняються. У Чернівцях медіанна вартість становила $60,2 тис., у Харкові – $25,1 тис., а в Миколаєві – $20,5 тис.

Нижчі ціни на житло зберігаються переважно в містах сходу та півдня України. Одним із чинників залишається безпекова ситуація та близькість до зони бойових дій. Водночас зростання цін у частині цих міст може свідчити про поступове пожвавлення ринку нерухомості.

У Дніпрі, Києві та Чернігові вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 4%. У столиці медіанна ціна у серпні 2026 року становила $75 тис. Таким чином, Київ опинився на третьому місці за вартістю житла, поступившись Ужгороду та Львову.

У Дніпрі медіанна ціна зросла до $31,6 тис., а в Чернігові – до $34,2 тис.

Найменше серед міст, де ціни зросли, подорожчали квартири в Запоріжжі. За рік показник збільшився на 2% – до $16 тис.

Де квартири подешевшали

Рівне та Херсон стали єдиними обласними центрами, де медіанна вартість 1-кімнатних квартир за рік знизилася.

У Рівному ціна скоротилася на 5% – до $55,5 тис. У Херсоні падіння виявилося значнішим: мінус 14%, до $12 тис.

Таким чином, Херсон залишається містом із найнижчою медіанною ціною 1-кімнатної квартири серед обласних центрів України.

Загалом у серпні 2026 року ринок 1-кімнатних квартир демонстрував переважно позитивну динаміку. Найактивніше житло дорожчало у західних та центральних областях, де медіанні ціни в низці міст уже перевищують показники столиці.

Водночас у прифронтових регіонах квартири залишаються значно доступнішими. На динаміку цін впливають не лише попит і структура пропозиції, а й безпекова ситуація в конкретному місті та регіоні.

Висновок

Загалом ринок 1-кімнатних квартир в Україні у 2026 році демонструє переважно зростання цін. Найбільше житло подорожчало в західних і центральних областях, тоді як у прифронтових містах квартири залишаються доступнішими. Водночас зниження цін у Херсоні та Рівному свідчить про неоднорідну динаміку ринку, на яку впливають попит, пропозиція та безпекова ситуація.

Нагадаємо, у жовтні середня ціна квадратного метра у найбільш популярних новобудовах може зрости щонайменше на 3-5%. Найбільш імовірним таке підвищення є у житлових комплексах, готовність яких перевищує 50%, а введення в експлуатацію заплановане до кінця 2026 року.