Оренда житла в Києві та Одесі дешевшає на тлі атак, а на заході України продовжує дорожчати

Вартість оренди однокімнатних квартир в Україні демонструє різноспрямовану динаміку. За останній місяць ціни знизилися в Києві та Одесі, тоді як у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську продовжили зростати.

Про це повідомляє Dilo.ua з посиланням на дані ЛУН.

Найпомітніше серед порівнюваних міст оренда подешевшала в Одесі – на 11%, до 13 400 грн на місяць. У Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири знизилася на 3% і становить близько 18 000 грн.

Ця динаміка спостерігається на тлі інтенсивних російських атак на обидва міста. В Одесі протягом останнього місяця регулярно зазнавала ударів енергетична інфраструктура. Київ також пережив серію масованих атак у другій половині серпня та на початку вересня, зокрема з пошкодженням і руйнуванням житлових будинків.

За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, після початку повномасштабної війни обстріли тривалий час не мали помітного прямого впливу на вартість оренди в економічно активних містах.

“З середини 2022 року обстріли дуже мало безпосередньо впливали на ціну оренди, особливо в економічно активній столиці – ринок адаптувався, попит стабілізувався попри регулярні атаки. Те, що ми бачимо зараз у Києві, – перший за тривалий час сигнал, що інтенсивність ударів у столиці знову позначається на готовності платити за оренду в конкретному місті”, – зазначає Кірюхіна.

Водночас у даних ЛУН немає окремого доказу причинно-наслідкового зв'язку між атаками та зміною цін. На динаміку оренди також можуть впливати сезонність, міграція населення, структура пропозиції та характеристики конкретного житла.

На заході України оренда дорожчає

На відміну від Києва та Одеси, у західних містах ціни продовжують зростати.

У Львові оренда однокімнатних квартир за місяць зросла на 9% – до 26 900 грн. У річному вимірі підвищення становить 43,5%.

В Ужгороді середня вартість оренди за місяць збільшилася на 8% – до 29 100 грн. За рік ціна зросла на 40%.

В Івано-Франківську квартири подорожчали найбільше серед міст у вибірці – на 11% за місяць. Середня ціна оренди зараз становить 22 400 грн, а за рік вона зросла на 42%.

Для порівняння, у Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири практично не змінилася за рік. В Одесі річне зростання становить 12%.

Таким чином, за останній місяць ринок продемонстрував чіткий географічний розрив: оренда дешевшала у Києві та Одесі, тоді як західні обласні центри продовжили фіксувати двозначне або близьке до нього зростання.

Квартири в Києві та Одесі все одно здаються за кілька днів

Зниження вартості оренди поки не свідчить про падіння активності ринку.

За даними ЛУН, однокімнатну квартиру в Києві в середньому вдається здати за чотири дні, в Одесі – за п'ять, а у Львові – за шість.

Це означає, що попит на орендне житло залишається достатнім, а квартири не простоюють на ринку протягом тривалого часу. Осінній сезон традиційно підтримує активність, тоді як додатковим фактором може бути внутрішня міграція – як між містами, так і між районами.

Напередодні нового опалювального сезону дедалі більшого значення для орендарів можуть набувати не лише ціна та район, а й технічні характеристики житла. Серед них – автономне опалення, резервне живлення, наявність укриття поблизу та готовність будинку до можливих перебоїв з електроенергією.

Нагадаємо, експерти прогнозують зростання цін на новобудови у вересні-жовтні. Середня вартість квадратного метра у найбільш популярних новобудовах може збільшитись щонайменше на 3-5%. Найбільш імовірним таке підвищення є у житлових комплексах, готовність яких перевищує 50%, а введення в експлуатацію заплановане до кінця 2026 року.