Новобудови восени можуть подорожчати на 3-5%: які квартири зростатимуть у ціні найбільше

У вересні-жовтні середня ціна квадратного метра у найбільш популярних новобудовах може зрости щонайменше на 3-5%. Найбільш імовірним таке підвищення є у житлових комплексах, готовність яких перевищує 50%, а введення в експлуатацію заплановане до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Dilo.ua з посиланням на комерційну директорку будівельної компанії GAZDA Маріанну Бігунець.

За оцінками аналітиків GAZDA, перегляд вартості можливий і в проєктах, що перебувають на більш ранніх етапах будівництва. Насамперед це стосується об’єктів, де роботи виконуються відповідно до графіка, без затримок, а потенційні покупці можуть бачити стабільний прогрес будівництва.

Одним із ключових факторів, що впливатиме на ціни, залишається собівартість будівництва. На неї тиснуть пошкодження виробничої та складської інфраструктури, складніша логістика, перебої з постачанням та необхідність заміщувати частину українських матеріалів дорожчими імпортними аналогами.

За оцінками компанії, у західних областях лише за перші вісім місяців року собівартість будівництва квадратного метра збільшилася приблизно на 10%.

“Це не означає, що вартість житла для покупця автоматично збільшується на ті самі 10%: частину подорожчання девелопери можуть певний час компенсувати власним прибутком, структурою закупівель чи вже сформованими запасами матеріалів. Однак подальше зростання витрат звужує можливості такого стримування, а отже, дедалі сильніше підштовхуватиме забудовників до перегляду вартості квадратного метра вже найближчим часом”, – пояснила Маріанна Бігунець.

Водночас найпомітніше зростання цін може торкнутися вже готових житлових комплексів та будинків, які мають завершити восени. Саме на такі об’єкти, за прогнозом експертів, припадатиме значна частина так званого “тактичного” попиту, сформованого війною.

У результаті окремі квартири в готових або майже готових будинках можуть подорожчати на 7-10%.

“Восени покупець дедалі частіше “купуватиме” визначеність і безпеку. Чим ближче будинок до завершення, чим зрозуміліший термін заселення, тим менше ризиків. Саме ця впевненість фактично стає вагомою частиною вартості квартири. Тому ринок може дорожчати нерівномірно: найбільша цінова динаміка буде концентруватись навколо готових і близьких до завершення житлових комплексів”, – зазначила експертка.

За прогнозом GAZDA, у вересні-жовтні приблизно 60-70% активних покупців передусім будуть звертати увагу на готові квартири або об’єкти, максимально готові до введення в експлуатацію. Окремий інтерес матиме житло вже з виконаним ремонтом.

Понад половина потенційних покупців, за оцінками компанії, принаймні розглядатиме новобудови у відносно безпечних західних регіонах України. Найбільший інтерес прогнозують до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Луцька та Тернополя.

Додатковим аргументом на користь готових квартир стає й подорожчання ремонту. На ринку зростає попит на побутову техніку та окремі категорії оздоблювальних матеріалів. Пошкодження виробничих і складських потужностей, своєю чергою, можуть позначитися не лише на вартості товарів, а й на термінах їхнього постачання.

“Для покупців, які вже фактично визначилися з необхідністю придбання житла, тривале відкладення рішення може означати не лише дорожчий квадратний метр, а й більші майбутні витрати на ремонт та комплектацію квартири”, – акцентує Маріанна Бігунець.

Західні регіони можуть отримати до третини міжрегіонального попиту

Водночас експертка не вважає, що Київ чи Одеса втрачають свою інвестиційну привабливість. Однак у найближчі 4-5 місяців безпековий фактор може стати визначальним для покупців, які не мають жорсткої прив’язки до конкретного міста через роботу чи бізнес.

За такого сценарію західні області можуть акумулювати до третини активного міжрегіонального попиту на первинне житло.

“Якщо родина має можливість працювати дистанційно або не залежить від конкретної локації, питання, де безпечніше прожити найближчі місяці, стає дуже практичним. І якщо новобудова на заході країни за якістю, інженерією та рівнем енергоавтономності не поступається столичному проєкту, географічна прив’язаність для частини покупців просто перестає бути визначальною”, – наголосила комерційна директорка компанії GAZDA.

Різниця у вартості між готовим та ще незавершеним житлом при цьому може бути суттєвою. За даними компанії, у проєктах одного класу готові квартири можуть коштувати на 20-30% дорожче, ніж житло в будинках із завершенням наприкінці року. Якщо ж порівнювати їх із пропозиціями на ранніх стадіях будівництва та введенням в експлуатацію у 2027 році, різниця в окремих випадках може становити 50-60%.

На підсумкову ціну впливає не лише готовність об’єкта. Значення мають ремонт, комплектація квартири, інженерна інфраструктура житлового комплексу та його розташування.

Для частини покупців вища ціна готової нерухомості може бути виправданою одразу з двох причин. По-перше, це можливість отримати житло для проживання вже восени або взимку. По-друге, придбана квартира стає матеріальним активом, який у майбутньому можна використовувати для власного проживання, передати дітям, продати або здавати в оренду.

Водночас нерухомість не гарантує автоматичного зростання вартості. Під час інвестиційної оцінки важливо враховувати ліквідність, конкретну локацію та перспективи самого об’єкта.

Хто формуватиме попит на готові квартири

Найбільшою категорією потенційних покупців готового житла можуть стати молоді сім’ї, переважно з дітьми. На них, за оцінками аналітиків, припадатиме близько 40% такого попиту. Найбільш затребуваними для цієї аудиторії можуть бути квартири площею 48-65 м².

Ще приблизно 30% попиту можуть сформувати люди віком 40-55 років. Йдеться передусім про тих, хто вже продав попереднє житло або розглядає можливість переїзду до безпечнішого регіону.

До 10% покупок можуть припадати на батьків та старших родичів, які купуватимуть житло для дітей або онуків віком 18-25 років.

Іншу частину попиту формуватимуть інвестори та покупці, які прагнуть диверсифікувати заощадження, отримувати дохід від оренди або придбати нерухомість із розрахунком на довгострокову перспективу.

Якими будуть ціни на новобудови у 2027 році

Осінь є періодом, коли девелопери традиційно переглядають фінансові моделі та формують цінову політику на наступний рік. Однак цього разу ключовими параметрами для розрахунків стають не лише ринкові показники, а й безпекова ситуація, економічна невизначеність та вплив війни на собівартість будівництва.

Серед основних ризиків галузі – пошкодження виробничих підприємств і складів, проблеми з енергетичною та логістичною інфраструктурою, складніше постачання матеріалів і дефіцит кваліфікованих працівників.

За прогнозом Маріанни Бігунець, у 2027 році на формування ціни квадратного метра найбільше впливатимуть безпекова ситуація, вартість будматеріалів та будівельно-монтажних робіт, доступність кадрів і валютний курс.

За її оцінками, при плануванні фінансової моделі на 2027 рік окремі девелопери можуть закладати збільшення собівартості будівництва на 15-20%. У розрахунках при цьому може використовуватися умовний курс долара на рівні 47-48 грн.

Втім, це не означає автоматичного пропорційного зростання кінцевих цін. Девелопери враховуватимуть стадію реалізації конкретного проєкту, структуру витрат та реальну купівельну спроможність населення.

Найбільш відчутний вплив нових фінансових моделей може проявитися у проєктах, старт яких буде восени 2026 року, а введення в експлуатацію заплановане на 2028 рік.

При цьому валютний курс поступово втрачає статус єдиного або головного орієнтира для формування вартості житла. Він радше відображає загальну макроекономічну ситуацію. НБУ, зі свого боку, продовжить політику керованої гнучкості та використовуватиме валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань курсу.

Натомість дедалі більшу роль відіграватимуть безпосередні витрати девелопера – заробітні плати, енергоресурси, матеріали та логістика.

В умовах війни кожне пошкодження виробничої інфраструктури, перебої з електропостачанням або ускладнення внутрішніх перевезень можуть збільшувати кошторис будівництва. Одним із наслідків стає необхідність збільшувати частку імпортних матеріалів.

За даними компанії, польські або чеські аналоги окремих товарних категорій можуть коштувати на 10-15% дорожче за якісну українську продукцію. Для девелоперів у центральних та східних регіонах додатковим навантаженням стають довші логістичні маршрути, нові схеми постачання та витрати на пальне.

“Девелопери вже зараз формують цінову політику на 2027 рік з урахуванням війни та її впливу на вартість будівництва. Безпекова ситуація, кадри, матеріали, енергія, логістика – саме тут концентруються найбільші ризики”, – говорить Маріанна Бігунець.

Тому, за її словами, осіннє подорожчання на 3-5% варто сприймати з урахуванням поточного коригування ринку. Важливо, яку собівартість забудовники закладуть у нові проєкти, що стартуватимуть наприкінці 2026-го і будуть завершуватися у 2027-2028 роках.

Нагадаємо, квартири у Києві влітку в загальному подорожчали на 14%.