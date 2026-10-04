Від Бразилії до Кенії: звідки Україна імпортує каву, чай і какао

За перші сім місяців 2026 року на українському кордоні перевірили 46,7 тис. тонн імпортних кави, чаю та какао. Найбільший обсяг припав на каву – майже 31 тис. тонн, а серед основних постачальників були Німеччина, Польща, Бразилія, В'єтнам та Італія.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби).

За січень–липень під час державного контролю на кордоні фахівці перевірили 30,9 тис. тонн кави. Крім основних постачальників, продукція надходила з Індії, Ефіопії, Уганди, Колумбії, Перу, Кенії та інших країн. Серед менш традиційних напрямків – Папуа-Нова Гвінея, Східний Тімор, Ямайка, Непал і Домініканська Республіка.

Обсяг перевіреного чаю становив понад 5,1 тис. тонн. Найбільше його надходило з Кенії, Китаю, Індії, Шрі-Ланки та Польщі. Також Україна імпортувала чай із Японії, В'єтнаму, Об'єднаних Арабських Еміратів, Азербайджану, Танзанії та інших країн.

Ще майже 10,7 тис. тонн припало на какао. Основними країнами походження були Кот-д'Івуар, Нідерланди, Німеччина, Гана та Іспанія. Окремі партії надходили також з Уругваю, Венесуели, Чилі, Колумбії та В'єтнаму.

Державний контроль такої продукції проводиться під час перетину кордону ще до її потрапляння у продаж, щоб перевірити відповідність українським вимогам до харчових продуктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2026 році Україна нарощує імпорт продовольства, а закупівлі кави та чаю за кордоном зросли на 11% – до $234 млн.