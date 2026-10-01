Світові загрожує дефіцит цукру: ціни вже зросли більш ніж на 25%

Світові загрожують високі ціни та дефіцит цукру через вплив потужного кліматичного явища Ель-Ніньйо. Ще на початку календарного року ринок солодкого піску стикався з надлишком, проте ф'ючерси на сирий цукор з липня вже зросли більш ніж на 25%

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Ель-Ніньйо створює "ідеальний шторм" для цукрової галузі: у регіонах вирощування в Південній півкулі посилюються дощі, а на північ від екватора панує посуха. Все це суттєво впливає на найбільших світових виробників – Бразилію, Індію та Таїланд.

Ель-Ніньйо матиме шкідливий вплив й на інші культури, зокрема рис, какао, каву та пальмову олію. Причому пік явища прогнозується лише наприкінці поточного року. Аналітики зазначають, що цукор – один із тих товарів, що найчіткіше реагують на явище Ель-Ніньйо.

Надмірні опади сповільнюють збирання та переробку цукрової тростини в Бразилії – країні-лідері з її виробництва. В Індії фермери скаржаться на слабкий мусон, що знижує врожайність, а регіони вирощування цукру в Таїланді постраждали від посухи. Якщо додати до цього Європу, вийде понад половина світового врожаю.

У Європі Ель-Ніньйо посилило хвилі спеки, що випалили поля цукрового буряка, знизивши обсяги виробництва до найнижчого рівня щонайменше за десятиліття та сприяючи відновленню цін після їхнього падіння до багаторічних мінімумів. Обсяги виробництва у Франції – найбільшому виробнику в Європі – можуть стати найнижчими принаймні з 1980 року після найспекотнішого літа в історії регіону.

Внаслідок цього ціни на цукор стрімко зростають, що сприяє зростанню світових цін на продовольство до найвищого рівня за останні три роки.

Зростання загрози, пов’язаної з Ель-Ніньйо, свідчить про різку зміну ситуації порівняно з періодом трохи більше ніж сім місяців тому, коли ціни на цукор впали до п’ятирічного мінімуму. Цього року світові ціни на цукор зросли вже на 18% – більше, ніж на будь-який інший товар із кошика продовольчих цін ООН, за винятком рослинних олій. Протягом наступних 12 місяців аналітики прогнозують зростання цін на білий пісок приблизно на 20%.

Цукор – не єдина культура, що відчуває на собі вплив Ель-Ніньйо. Рис також особливо вразливий до дефіциту опадів у Південно-Східній Азії. Посушлива погода загрожує плантаціям какао в Західній Африці; під загрозою також опинилися кава та пальмова олія.