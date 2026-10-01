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Новини
Дата публікації

Південний міст у Києві перекрили: два БпЛА влучили поблизу опор

південний міст
У Києві зупинили рух Південним мостом після влучань БпЛА

У Києві після двох влучань безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту зупинили рух метро та наземного громадського транспорту спорудою. 

 

Як пише Dilo, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Атака на Південний міст

У Києві зафіксували два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

Близько 11:30 під час руху поїзда внаслідок вибухової хвилі через вентиляційну систему до салону вагонів потрапив пил. Пасажири та машиніст не постраждали. Скло й конструкції вагона залишилися неушкодженими.

Наразі фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують споруду, щоб оцінити її стан після влучань. Поїзд доправили до електродепо для додаткового технічного огляду.

Після цього рух метро та наземного громадського транспорту мостом тимчасово зупинили. 

Як курсує транспорт

Наразі поїзди "зеленої" лінії Київського метро курсують лише підземними ділянками:

  • "Сирець" – "Видубичі";
  • "Осокорки" – "Червоний хутір".

Також оперативно змінили маршрути наземного громадського транспорту. Автобуси №22 та №91 в обох напрямках курсуватимуть через Дарницький залізничний міст.

Нагадаємо, Україна прагне знайти десятки тисяч 20-мм снарядів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

Автор:
Ольга Опенько

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