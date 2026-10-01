Україна хоче отримати десятки тисяч снарядів для F-16, щоб збивати реактивні дрони

Україна прагне знайти десятки тисяч 20-мм снарядів для боротьби з дедалі небезпечнішими російськими реактивними безпілотниками.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Боєприпаси для гармат винищувачів F-16 є найбільш економічним і швидким рішенням для перехоплення таких цілей. На одне збиття потрібно приблизно 150 снарядів, що становить близько 10 000 одиниць на день. Наразі Київ веде переговори з кількома європейськими країнами та виробниками щодо отримання цих озброєнь.

Чому реактивні дрони стали серйозною загрозою

Реактивні дрони стали серйозним викликом напередодні п'ятої воєнної зими, тоді як запаси ракет до американських систем Patriot вичерпуються через війну в Ірані, яка виснажує світові арсенали.

На відміну від ракет до систем Patriot, снарядів до F-16 у світі вистачає. Проте Україні вони потрібні терміново та у великих обсягах, оскільки Росія щодня запускає десятки реактивних Shahed. Вони розвивають значно більшу швидкість порівняно з гвинтовими версіями і фактично перетворилися на крилаті ракети, які значно важче перехоплювати.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі вдається збивати лише близько 57% реактивних дронів. Такі безпілотники пробивають протиповітряну оборону Києва та вражають чутливі об'єкти в центрі столиці, зокрема Національну академію наук і штаб-квартиру СБУ.

Робота над новими поставками літаків і зброї

Україна працює над прискоренням передачі трьох літаків F-16 від Бельгії, прибуття яких очікується до кінця 2026 року. Боєприпаси для винищувачів країна вже отримує від Бельгії та інших партнерів, зокрема від Іспанії.

Зеленський також зазначив, що після зустрічі з військовими та посадовцями Міністерства оборони визначено перші прототипи системи, яка може ефективно протидіяти реактивним дронам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія передасть Україні три F-16 до кінця 2026 року. Отримання літаків планують провести за прискореною процедурою, повідомив президент України Володимир Зеленський.