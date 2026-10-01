Вживані авто в Європі дешевшають: як це вплине на ціни в Україні

Європейський гуртовий ринок вживаних автомобілів у вересні продовжив зниження: індекс AUTO1 Group впав на 2,3% за місяць і на 4,9% за рік. Найбільше дешевшали дизельні та бензинові авто, тоді як електромобілі за рік подорожчали на 13,8%. Для українського ринку це може означати вигідніші закупівлі окремих машин у Європі, однак у цінах українських оголошень загального здешевлення поки немає.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Гуртові ціни знижуються кілька місяців

У вересні загальний індекс гуртових цін AUTO1 Group становив 133,2 пункту. Порівняно із серпнем він знизився на 2,3%, із вереснем 2025 року — на 4,9%, а від початку 2026 року — на 2,5%.

Від червня падіння сягнуло 5,2%. Таким чином, зниження не обмежується одним місяцем: після весняного зростання гуртові ціни в Європі коригуються вже протягом кварталу.

AUTO1 Group пов'язує таку динаміку з нормалізацією ринку після сезонного весняного зростання. Водночас індекс відображає середні ціни гуртових угод між європейськими дилерами, тому його зміна не означає аналогічного здешевлення кожної окремої моделі.

Дизель дешевшає найбільше, електромобілі — дорожчають

Найпомітніша різниця спостерігається між типами двигунів. За рік індекс дизельних автомобілів знизився на 8,8%, бензинових — на 6%, гібридних — на 0,7%.

Електромобілі рухалися у протилежному напрямку: їхній індекс зріс на 13,8% за рік і на 20,6% від початку 2026 року. Водночас порівняно із серпнем ціни на електрокари у вересні не змінилися.

За місяць бензинові автомобілі подешевшали на 2,5%, дизельні — на 2,4%, гібриди — на 0,6%.

Від червня індекс бензинових машин знизився на 5,6%, дизельних — на 6,3%, гібридних — на 1,5%. Для електромобілів за цей період приріст становив лише 1,8%, тобто основне їх подорожчання припало на першу частину року.

В Україні ціни поки не пішли вниз

Здешевлення європейського гурту поки не відобразилося на цінах, які продавці виставляють в Україні.

У вересні медіанна ціна бензинових автомобілів в оголошеннях зросла з $10 000 до $10 200, або на 2%. Для електромобілів вона піднялася з $22 000 до $22 500, для гібридів — з $26 999 до $27 590.

Медіанна ціна дизельних машин фактично не змінилася і залишилася біля $10 000, а автомобілів на газі та бензині — на рівні $4 700.

Йдеться саме про ціни в оголошеннях, а не про фактичну вартість завершених угод. Тому вони показують очікування продавців, але не обов'язково кінцеву суму, яку платить покупець.

Що це означає для імпорту авто

Падіння гуртових цін на бензинові та дизельні автомобілі може зробити окремі пропозиції з Європи привабливішими для українських покупців та імпортерів. Водночас кінцева вигода залежить не лише від ціни самого автомобіля, а й від доставки, митних платежів, технічного стану та можливих витрат на ремонт.

Європейський ринок дає ширший вибір непошкоджених автомобілів і дизельних моделей та передбачає швидшу логістику. Автомобілі зі США можуть мати нижчу закупівельну ціну, однак значна частина таких машин потребує ремонту, що впливає на кінцеву вартість.

Засновник та голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький наголошує, що оцінювати вигідність імпорту потрібно для конкретної машини — з урахуванням марки, моделі, року випуску, пробігу, комплектації, стану, доставки та ремонту.

Отже, нинішнє зниження гуртових цін у Європі створює більше можливостей для пошуку вигідних бензинових і дизельних авто, але поки не призвело до загального здешевлення машин в Україні.

Нагадаємо, у серпні 2026 року середній вік ввезених в Україну вживаних авто з-за кордону становив 8,8 року, тоді як автомобілів на внутрішньому ринку — 16 років.