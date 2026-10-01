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Дата публікації

Одна з країн ЄС заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію

зерно
Естонія заборонила транзит зерна з РФ та Білорусі через свою територію

Естонія заборонила транзит зерна з Росії та Білорусі через свою територію. Рішення ухвалили на тлі війни РФ проти України та атак на українські порти. 

Як пише Dilo, про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у соцмережі Х

Він зауважив, що РФ атакує українські порти, блокує експорт українського зерна та шукає нові маршрути для перевезення свого зерна, але Естонія такого маршруту не надасть.

"Я вже у вересні попереджав: не плануйте транспортування російського зерна через Естонію. Сьогодні ми перетворили це попередження на закон"- підкреслив міністр.

Він додав, що країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для Росії.

"Росія не може вести агресивну війну й очікувати, що ми допоможемо їй підтримувати торговельні потоки. Ми не будемо допомагати фінансувати її війну чи полегшувати їй ведення агресії"- наголосив Тсахкна.

Нагадаємо, Латвія готує 300% мито на російське та білоруське зерно, яке перевозять транзитом через її порти. Латвія та Литва також розглядають повне припинення такого транзиту, тоді як Росія шукає альтернативу маршрутам через Чорне й Азовське моря.

Автор:
Світлана Манько

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