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Новости
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Одна из стран ЕС запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию

зерно
Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии через свою территорию

Эстония запретила транзит зерна из России и Белоруссии через свою территорию. Решение было принято на фоне войны РФ против Украины и атак на украинские порты.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в соцсети Х

Он отметил, что РФ атакует украинские порты, блокирует экспорт украинского зерна и ищет новые маршруты для перевозки своего зерна, но Эстония такой маршрут не предоставит.

"Я уже в сентябре предупреждал: не планируйте транспортировку российского зерна через Эстонию. Сегодня мы превратили это предупреждение в закон", - подчеркнул министр.

Он добавил, что страны Балтии вместе работают над тем, чтобы их порты не стали транзитным маршрутом России.

"Россия не может вести агрессивную войну и ожидать, что мы поможем ей поддерживать торговые потоки. Мы не будем помогать финансировать ее войну или облегчать ей ведение агрессии", - подчеркнул Тсахкна.

Напомним, Латвия готовит 300% пошлину на российское и белорусское зерно, перевозимую транзитом через ее порты. Латвия и Литва также рассматривают полное прекращение такого транзита, в то время как Россия ищет альтернативу маршрутам через Черное и Азовское моря.

Автор:
Светлана Манько

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