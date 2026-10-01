Заработала свободная торговля Украины с Турцией: что изменится для экспортеров и импортеров

С 1 октября 2026 вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией. Украинские экспортеры уже могут пользоваться предусмотренными ею тарифными преференциями, тогда как льготы по импорту турецких товаров в Украину начнут действовать с 1 января 2027 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Таможенной службы.

Соглашение между правительствами Украины и Турции было заключено 3 февраля 2022 года в Киеве. Украина ратифицировала ее законом от 14 июля 2026 г. № 4932-IX.

Какие товары охватывает сделка

Режим свободной торговли распространяется на товары, относящиеся к главам 01–97 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и имеющих украинское или турецкое происхождение.

Для них тарифные графики предполагают полное освобождение от пошлин или применение пониженных ставок в зависимости от категории товара.

В то же время, сроки введения преференций для двух направлений торговли отличаются. Для экспорта украинских товаров в Турцию льготный режим уже действует с 1 октября 2026 года. Для импортируемых в Украину товаров турецкого происхождения он начнет применяться с 1 января 2027 года.

Это означает, что украинский бизнес получает возможность пользоваться новыми условиями экспорта на три месяца раньше аналогичных преференций начнут действовать для турецких товаров на украинском рынке.

Что нужно для получения таможенных льгот

Для использования преференциального режима компания обязана подтвердить происхождение продукта.

Таким подтверждением может быть сертификат по перевозке товара EUR.1 или право на происхождение.

Декларацию может составлять уполномоченный экспортер в соответствии с правилами Пан-евро-средиземноморской конвенции. Также ее может оформить экспортер для партии товаров общей стоимостью до 6000 евро.

Для украинского экспорта в Турцию с 1 октября будут применяться тарифные преференции, предусматривающие отмену экспортных пошлин или использование тарифной квоты. Для импорта турецких товаров аналогичный механизм – отмена или снижение пошлин и тарифные квоты – заработает с 1 января 2027 года.

Для субъектов ВЭД ключевым практическим изменением становится возможность уменьшить таможенные расходы при торговле товарами, отвечающими требованиям соглашения по происхождению. В то же время, право на льготу будет зависеть от правильного документального подтверждения происхождения продукции.

Напомним, в июле Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Турцией, открыв путь к запуску нового торгового режима между странами.