Украинский бизнес получил возможность выгоднее работать с турецким рынком

Ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией должна расширить доступ украинских товаров и услуг к турецкому рынку, поддержать экспорт и создать дополнительные возможности для привлечения инвестиций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ответ Европейской Бизнес Ассоциации агентству "Интерфакс-Украина".

В ЕБА отмечают, что после вступления в силу соглашения подавляющее большинство украинских товаров сможет попадать на турецкий рынок без пошлин.

Для отдельных чувствительных товарных позиций будут действовать тарифные квоты или переходные механизмы. Это должно дать рынку время на постепенную адаптацию.

В ассоциации также считают, что соглашение имеет значение для евроинтеграции Украины. Речь идет об углублении торговых отношений с ключевыми партнерами, адаптации к современным правилам международной торговли и развитии конкурентной бизнес-среды.

Отдельное преимущество сделка может дать украинским производителям, работающим с турецкими материалами или комплектующими. После вступления в силу документа они смогут использовать такие компоненты и сохранять льготный статус происхождения продукции для дальнейшего экспорта в ЕС.

Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией 14 июля. Документ был подписан в феврале 2022 года.

Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур и обмена ратификационными грамотами между Украиной и Турцией.