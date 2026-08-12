Закрытые АЗС и лимиты: удары по НПЗ спровоцировали топливный кризис в 16 регионах РФ

Новая серия атак украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам повлекла за собой очередную волну дефицита горючего, охватившую уже по меньшей мере 16 регионов РФ. На АЗС снова вводят ограничения, продают бензин по лимитам или совсем закрывают станции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Ситуация с поставками горючего существенно ухудшилась в Красноярском и Приморском краях, Башкортостане, а также в Саратовской, Липецкой, Калужской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Пензенской, Воронежской, Рязанской, Ульяновской и Смоленской областях и в Кубанском регионе.

Кризис сопровождается массовым закрытием АЗС: в Ачинском округе Красноярского края остановили работу 13 из 47 заправок, в Стерлитамаке (Башкортостан) не работают 7 из 26 АЗС, а в курортном Сочи бензин имеется только на двух третях станций. Из-за этого в Башкортостане, где за август несколько раз атаковали нефтехимический комплекс в Уфе, власти запретили продавать бензин в канистры.

Чиновники в регионах призывают местных жителей экономить и отказываться от поездок. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей "не доливать по 10 литров до полного бака" и предупредил, что улучшения ждать не стоит как минимум две недели.

В то же время, в администрации Сочи жителям и туристам посоветовали пересаживаться с собственных авто на общественный транспорт, а в Саратовской области на АЗС появились отдельные колонки для спецтранспорта, которыми быстро начали пользоваться чиновники.

Аналитики отмечают, что топливный голод усилился сразу после того, как в августе ВСУ снова интенсифицировали удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, атаковав за последние недели по меньшей мере семь крупных НПЗ и нефтехимических предприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что топливный кризис в России заставляет авиакомпании готовиться к критическому снижению качества керосина. Серия ударов по НПЗ спровоцировала масштабный дефицит авиационного горючего, из-за чего власти РФ предлагают разрешить выпуск керосина с более высокой температурой замерзания, что создает риски для двигателей самолетов.