Из-за атак дронов на НПЗ Россия впервые начала покупать бензин в Индии

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам повлекли за собой серьезный дефицит горючего внутри страны. Для покрытия пробелов Москва впервые в истории начала импортировать бензин из Индии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным аналитиков, первая партия индийского бензина была доставлена в Россию 5 августа. Поставщиком выступила индийская компания Nayara Energy Ltd., акционером которой является российская "Роснефть".

Транспортировка осуществляется через сложную логистическую цепочку: топливо везут с завода Вадинар на западном побережье Индии в египетский порт Дамиетта в Средиземном море, где происходит перегрузка с судна на судно на танкеры под подсанкционными или российскими флагами.

Масштабы топливного кризиса и новые маршруты

Необходимость импортировать горючее из столь отдаленного региона подчеркивает глубокий дисбаланс на внутреннем рынке РФ:

Падение переработки: по оценкам EA Analytics, в июле объемы переработки сырой нефти в РФ упали до 3,6 млн баррелей в сутки, что примерно на треть ниже сезонной нормы. Ситуация усугубляется новыми ударами — всего за две августовские недели под атаку попали не менее семи российских НПЗ.

Схема поставок первой партии: танкер Cyclone загрузил 42 000 тонн бензина в Индии еще 18 июня, после чего 6 июля перегрузил его на танкер Garnet у побережья Египта. В начале августа судно прибыло в Россию.

Следующие танкеры: по данным Kpler, в июле из Индии вышли еще два танкера – Varg (около 40 000 тонн) и Photon. Они также осуществили перегрузку горючего в Египте на суда Beast и Talisman, которые следуют в северном направлении.

Все вовлеченные в схему танкеры, за исключением Garnet, находятся в российском реестре и внесены в санкционные списки Евросоюза или США. Чтобы удовлетворить внутренний спрос РФ ранее полностью запретила экспорт бензина и дизеля, а также нарастила импорт из Беларуси.

Напомним, ранее Россия начала импортировать горючее из Южной Кореи на фоне острого дефицита. В конце июля трейдеры отправили почти 30 000 тонн очищенного топлива из южнокорейского порта Ульсан на Дальний Восток РФ.