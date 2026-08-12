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Россияне ударили по "Эпицентру" в Запорожье (ФОТО)

атака
Последствия российского удара по Эпицентру в Запорожье 12 августа 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 12 августа российская армия ударила по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. Прошло без пострадавших.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

После российского удара по территории центра возник пожар. Глава ОВА показал масштабные повреждения внутри здания.

Фото 2 — Россияне ударили по "Эпицентру" в Запорожье (ФОТО)
Фото 3 — Россияне ударили по "Эпицентру" в Запорожье (ФОТО)
Фото 4 — Россияне ударили по "Эпицентру" в Запорожье (ФОТО)
Фото 5 — Россияне ударили по "Эпицентру" в Запорожье (ФОТО)
Фото 6 — Россияне ударили по "Эпицентру" в Запорожье (ФОТО)

Напомним, во время массированного обстрела Киева 5 августа россияне   уничтожили два логистических центра "Эпицентра", там погиб один сотрудник компании.

На фоне этого в компании заявили, что останавливают производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation и переносят производство на два предприятия за рубежом, чтобы не допустить дефицита продукции.

Что известно об атаках на "Эпицентры"

В Кривом Роге в результате российской атаки 27 июля   уничтожен торговый центр "Эпицентр". По данным компании, в результате удара никто не погиб и не пострадал. В "Эпицентре" заявили, что планируют построить разрушенный объект.

20 июля ударила по Сумам дронами. В результате произошло масштабное возгорание торгового центра "Эпицентр".

Добавим, в феврале в результате атаки беспилотников в Запорожье также горел.   торговый центр "Эпицентр" .

Автор:
Светлана Манько

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