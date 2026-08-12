Россияне ударили по "Эпицентру" в Запорожье (ФОТО)

В ночь на 12 августа российская армия ударила по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. Прошло без пострадавших.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

После российского удара по территории центра возник пожар. Глава ОВА показал масштабные повреждения внутри здания.

Напомним, во время массированного обстрела Киева 5 августа россияне уничтожили два логистических центра "Эпицентра", там погиб один сотрудник компании.

На фоне этого в компании заявили, что останавливают производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation и переносят производство на два предприятия за рубежом, чтобы не допустить дефицита продукции.

Что известно об атаках на "Эпицентры"

В Кривом Роге в результате российской атаки 27 июля уничтожен торговый центр "Эпицентр". По данным компании, в результате удара никто не погиб и не пострадал. В "Эпицентре" заявили, что планируют построить разрушенный объект.

20 июля ударила по Сумам дронами. В результате произошло масштабное возгорание торгового центра "Эпицентр".

Добавим, в феврале в результате атаки беспилотников в Запорожье также горел. торговый центр "Эпицентр" .