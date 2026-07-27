После атаки РФ в Кривом Роге полностью разрушен "Эпицентр"

В Кривом Роге в результате российской атаки 27 июля уничтожен торговый центр "Эпицентр". По данным компании, в результате удара никто не погиб и не пострадал.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение компании "Эпицентр".

В компании не уточнили масштабы материального ущерба и характер повреждений, однако заявили о полном уничтожении торгового объекта.

Торговый центр работал в Кривом Роге с 2007 года. По информации компании, его построили за 76 дней.

В "Эпицентре" заявили, что планируют построить разрушенный объект. Сроки обновления и объем необходимых инвестиций пока не называют.

Сеть "Эпицентр" и "Новая Линия" объединяет 71 торговый объект по Украине. Из-за полномасштабного вторжения в РФ компания потеряла 10 торговых центров общей площадью более 177 500 кв. м. Из них семь ТЦ – в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне – полностью уничтожены (общая площадь более 125 600 кв. м). Еще два объекта в Краматорске и Харькове (46 500 кв. м) временно не работают из-за повреждений и приближенности к зонам боевых действий. ТЦ в Мелитополе (5400 кв. м) находится под оккупацией.

Несмотря на потери, в первом полугодии 2024 года выручка ООО «Эпицентр К» выросла на 19,1% и достигла 37,6 млрд грн, по данным YouControl. В то же время чистая прибыль компании сократилась на 50,4%, до 480,4 млн. грн.

Напомним, российская армия вечером 20 июля ударила по Сумам дронами. В результате произошло масштабное возгорание торгового центра "Эпицентр".