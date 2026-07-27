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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 27 июля
По состоянию на 27 июля 2026 года, в Украине цены на клубнику и черешню держатся на высоком уровне. Малина значительно подорожала. Стоимость яблок, черешни, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 27 июля:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|30-55 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|50-130 грн
|+0%
|Лимоны
|100-120 грн
|+0%
|Клубника
|135-220 грн
|-5,88%
|Черешня
|120-160 грн
|+0%
|Голубика
|120-175 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 64,99 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Пик сезона таких ягод как клубника и черешня уже давно позади. Однако клубника подешевела почти на 6%, сейчас ее продают в среднем по 160 грн/кг (+28% к началу месяца), а черешню – по 150 грн/кг (+66,7%).
Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 140 гривен. В начале второго летнего месяца оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
Крыжовник подешевел сразу на 20% — в среднем до 80 грн/кг. Стоимость слив снизилась до 30–60 грн/кг. Цены на груши остались без изменений. В то же время подорожали вишни (+8,33%), малина (+19,05%) и красная смородина (+11,11%).
На рынке также можно найти бахчевые по приемлемым ценам. Дыни подешевели сразу на 25% до 28-35 грн/кг. Цены на арбузы также упали – в большинстве своем эту ягоду продают в пределах 12-15 грн/кг.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.
Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.
Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.