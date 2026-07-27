Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 27 июля

По состоянию на 27 июля 2026 года, в Украине цены на клубнику и черешню держатся на высоком уровне. Малина значительно подорожала. Стоимость яблок, черешни, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 27 июля:

Фрукт Цена Смена Яблоки 30-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 100-120 грн +0% Клубника 135-220 грн -5,88% Черешня 120-160 грн +0% Голубика 120-175 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 64,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сезона таких ягод как клубника и черешня уже давно позади. Однако клубника подешевела почти на 6%, сейчас ее продают в среднем по 160 грн/кг (+28% к началу месяца), а черешню – по 150 грн/кг (+66,7%).

Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 140 гривен. В начале второго летнего месяца оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Крыжовник подешевел сразу на 20% — в среднем до 80 грн/кг. Стоимость слив снизилась до 30–60 грн/кг. Цены на груши остались без изменений. В то же время подорожали вишни (+8,33%), малина (+19,05%) и красная смородина (+11,11%).

На рынке также можно найти бахчевые по приемлемым ценам. Дыни подешевели сразу на 25% до 28-35 грн/кг. Цены на арбузы также упали – в большинстве своем эту ягоду продают в пределах 12-15 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.