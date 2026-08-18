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Шесть украинских производителей дронов получили доступ к испытаниям в США.

Шесть украинских производителей беспилотников, производители беспилотников
Разрешение на экспорт около 100 БпЛА для компании предоставила Украина. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Шесть украинских производителей беспилотников получили возможность поучаствовать в испытаниях в США в рамках программы Пентагона Drone Dominance. Компании могут поставить американской стороне небольшие тестовые партии своих дронов.

Об этом говорится в статье Delo.ua "До 50 раз дешевле "Шахеда": как Украина масштабировала новый рынок дроновой ПВО". Разрешение на экспорт около 100 беспилотников каждой из шести украинских компаний предоставила Украина, сообщал Reuters со ссылкой на источник. Техника должна пройти американские испытания в рамках Drone Dominance.

В августе украинских производителей также пригласили на испытание Gauntlet II в штате Колорадо. Все шесть компаний уже создают или планируют создать совместные предприятия с американскими производителями, являющиеся одним из условий для будущих заказов, сообщал представитель Defense Innovation Unit Тревис Метц.

Выход на американские испытания проходит на фоне роста международного спроса на украинские беспилотные системы. В июле Украина также ввела ускоренную процедуру Fast Track для экспорта отдельных категорий военной продукции в страны, с которыми был составлен Drone Deal.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, что США и страны Персидского залива планируют покупать у Украины дроны-перехватчики.

Автор:
Алик Сахно

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