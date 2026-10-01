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В октябре возрастут пенсии для части украинцев: кто получит доплату

пенсионеры
Пенсии в октябре возрастут для части украинцев / Depositphotos

В октябре части пенсионеров назначат или увеличат возрастные доплаты к пенсиям. Речь идет о людях, которым в этом месяце исполнится 70, 75 или 80 лет и общая пенсионная выплата не достигает 10 340,35 грн.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он отметил, что доплату Пенсионного фонда начисляется автоматически, поэтому обращаться с заявлением не нужно.

Какая сумма доплаты к пенсии

Размер доплаты к пенсии зависит от возраста:

  • от 70 до 74 лет – до 300 грн;
  • от 75 до 79 лет – до 456 грн;
  • от 80 лет - до 570 грн.

Гетманцев уточнил, что доплаты не суммируются.

«Например, после достижения 75 лет человек, который уже получал 300 грн, будет увеличен еще на 156 грн — до общих 456 грн. Начисление начинается со дня рождения, поэтому за первый месяц сумма может быть меньше», – пояснил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что 300, 456 или даже 570 грн - далеко не те деньги, которые способны существенно изменить жизнь человека. Особенно, когда средняя пенсия в Украине составляет чуть более 7 тыс. грн, а медианная — около 5,3 тыс. грн.

"Именно поэтому отдельными доплатами проблему низких пенсий не решить. Нужна системная пенсионная реформа с простыми и справедливыми правилами: базовая пенсия, которая гарантирует минимальный уровень обеспечения, и страховая часть, размер которой напрямую зависит от того, сколько человек работал и платил взносов. Человек, который всю жизнь честно работал и честно работал. есть главный результат, ради которого должны изменять систему", - убежден нардеп.

Пенсии в Украине  

Правительство работает над   пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года в Украине насчитывалось 9,98 млн пенсионеров. Количество пенсионеров с начала года уменьшилось на 190,5 тысячи — больше, чем за весь 2025 год.   Средняя пенсия составляет 7273 грн,   а каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысяч гривен.

Кроме того, каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн человек (28%).

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.

Автор:
Светлана Манько

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