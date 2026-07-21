Каждый четвертый пенсионер в Украине получает $78 пенсии: в каких регионах самые высокие выплаты

По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года в Украине насчитывается 9,98 млн пенсионеров. Количество пенсионеров с начала года уменьшилось на 190,5 тысячи — больше, чем за весь 2025 год. Средняя пенсия составляет 7273 грн, а каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 74 396 человек за второй квартал 2026 года. С начала года она уменьшилась уже на 190,5 тысячи — больше, чем за весь 2025 год.

Какая средняя пенсия в Украине

В Украине по состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия составляет 7273 грн (около 163$).

Почти треть всех пенсионеров получает выплату больше средней по стране: 3,2 млн человек имеют более 7 тысяч гривен. Из них полмиллиона получают более 20 тысяч гривен.

В то же время каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысяч гривен ($78).

Где самые высокие пенсии

В "Опендатаботе" отмечают, что пенсионеры в 7 регионах получают выплаты выше средних. Самые высокие — в столице: 9 901 грн (на 36% больше средней). Средняя пенсия в Донецкой области составляет 8 990 грн (на 24% больше), в Луганской области — 8 752 грн (на 20% больше).

Впрочем, есть и регионы, где выплаты меньше средних. Пенсия в Тернопольской области составляет 5 657 грн — на 22% меньше средней. На 20% меньше выплата в Черновицкой области (5 839 грн), на 19% - в Закарпатье (5 918 грн).

Кроме того, каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн человек (28%). Их средняя пенсия составляет 7994 грн.

Напомним, правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.