- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Закупочные цены на молоко в ЕС снизились, несмотря на меньшее предложение: в каких странах больше всего
Несмотря на жару и уменьшение надоев, средняя закупочная цена молока в Евросоюзе снизилась на 20,86% против июля прошлого года. Главными причинами стали высокие складские запасы и падение спроса Китая.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).
Для сравнения, в Украине цена молока экстрасорта в июле составила 31,63 евроцента за кг.
Самые высокие и низкие цены
За месяц стоимость сырья выросла только в 5 странах ЕС:
- Дании (43,48 евроцента; +3,82%);
- Латвии (37,69 евроцентов; +0,27%);
- Румынии (38,19 евроцентов; +4,15%);
- Словении (38,38 евроцентов; +0,97%);
- Словакии (36,86 евроцентов; +0,63%).
Цены не изменились в 9 странах: Германии, Ирландии, Греции, Испании, Италии, Кипре, Мальте, Португалии и Швеции.
В 12 странах зафиксировано снижение:
- Бельгии (38,20 евроцентов; -7,39%);
- Болгарии (40,21 евроцентов; -0,30%);
- Чехии (39,01 евроцентов; -0,70%);
- Эстонии (37,85 евроцентов; -2,82%);
- Франции (42,91 евроцентов; -4,47%);
- Хорватии (47,82 евроцента; -0,15%);
- Литве (33,78 евроцентов; -2,93%);
- Венгрии (35,99 евроцентов; -1,39%);
- Австрии (45,00 евроцентов; -0,40%);
- Польши (40,53 евроцента; -1,60%);
- Финляндии (48,00 евроцентов; -3,73%).
При этом самые высокие цены зафиксированы на Кипре (66,12 евроцента за кг) и Мальте (63,66 евроцента за кг), самые низкие — в Литве (33,78 евроцента за кг) и Венгрии (35,99 евроцента за кг).
Причины удешевления молока
Как отмечают аналитики рынка, цены на молоко снизились, несмотря на сокращение производства из-за жары. Главными факторами стали накопившиеся складские запасы биржевых товаров, слабый спрос со стороны Ближнего Востока и продолжающееся с 2021 года уменьшение закупок Китаем. Поэтому Еврокомиссия ожидает сокращения экспорта сухого цельного молока на 5% в 2026 году.
Европа постепенно теряет часть своей доли в мировой торговле молочной продукцией, уступая США, Аргентине и Уругваю, которые укрепляют свои позиции на экспортных рынках.
Дополнительно на прибыльность фермеров давит рост расходов на энергоносители, удобрения и охлаждение ферм во время жары.
Ситуация в Украине
В Украине тоже замедляется спрос на молочные продукты. Одновременно растут расходы на горючее, электроэнергию, логистику и упаковку, что создает предпосылки для повышения цен на молочную продукцию.
"Молочная отрасль работает в условиях роста производственных затрат, что создает предпосылки для пересмотра цен на молочную продукцию. В Украине вероятно подорожание молочной продукции на 5-10% к концу лета и осенью-зимой", - отмечают в АВМ.
Заметим, в июне 2026 года экспорт украинской молочной продукции сократился на 23% в натуральных объемах, а денежная выручка упала на 31% по отношению к маю. Главными причинами стали возврат тарифных квот со стороны ЕС, падение мировых цен и сложный механизм лицензирования.