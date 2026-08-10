Закупочные цены на молоко в ЕС снизились, несмотря на меньшее предложение: в каких странах больше всего

Несмотря на жару и уменьшение надоев, средняя закупочная цена молока в Евросоюзе снизилась на 20,86% против июля прошлого года. Главными причинами стали высокие складские запасы и падение спроса Китая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Для сравнения, в Украине цена молока экстрасорта в июле составила 31,63 евроцента за кг.

Самые высокие и низкие цены

За месяц стоимость сырья выросла только в 5 странах ЕС:

Дании (43,48 евроцента; +3,82%);

Латвии (37,69 евроцентов; +0,27%);

Румынии (38,19 евроцентов; +4,15%);

Словении (38,38 евроцентов; +0,97%);

Словакии (36,86 евроцентов; +0,63%).

Цены не изменились в 9 странах: Германии, Ирландии, Греции, Испании, Италии, Кипре, Мальте, Португалии и Швеции.

В 12 странах зафиксировано снижение:

Бельгии (38,20 евроцентов; -7,39%);

Болгарии (40,21 евроцентов; -0,30%);

Чехии (39,01 евроцентов; -0,70%);

Эстонии (37,85 евроцентов; -2,82%);

Франции (42,91 евроцентов; -4,47%);

Хорватии (47,82 евроцента; -0,15%);

Литве (33,78 евроцентов; -2,93%);

Венгрии (35,99 евроцентов; -1,39%);

Австрии (45,00 евроцентов; -0,40%);

Польши (40,53 евроцента; -1,60%);

Финляндии (48,00 евроцентов; -3,73%).

При этом самые высокие цены зафиксированы на Кипре (66,12 евроцента за кг) и Мальте (63,66 евроцента за кг), самые низкие — в Литве (33,78 евроцента за кг) и Венгрии (35,99 евроцента за кг).

Причины удешевления молока

Как отмечают аналитики рынка, цены на молоко снизились, несмотря на сокращение производства из-за жары. Главными факторами стали накопившиеся складские запасы биржевых товаров, слабый спрос со стороны Ближнего Востока и продолжающееся с 2021 года уменьшение закупок Китаем. Поэтому Еврокомиссия ожидает сокращения экспорта сухого цельного молока на 5% в 2026 году.

Европа постепенно теряет часть своей доли в мировой торговле молочной продукцией, уступая США, Аргентине и Уругваю, которые укрепляют свои позиции на экспортных рынках.

Дополнительно на прибыльность фермеров давит рост расходов на энергоносители, удобрения и охлаждение ферм во время жары.

Ситуация в Украине

В Украине тоже замедляется спрос на молочные продукты. Одновременно растут расходы на горючее, электроэнергию, логистику и упаковку, что создает предпосылки для повышения цен на молочную продукцию.

"Молочная отрасль работает в условиях роста производственных затрат, что создает предпосылки для пересмотра цен на молочную продукцию. В Украине вероятно подорожание молочной продукции на 5-10% к концу лета и осенью-зимой", - отмечают в АВМ.

Заметим, в июне 2026 года экспорт украинской молочной продукции сократился на 23% в натуральных объемах, а денежная выручка упала на 31% по отношению к маю. Главными причинами стали возврат тарифных квот со стороны ЕС, падение мировых цен и сложный механизм лицензирования.