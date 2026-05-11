Цены на молоко в ЕС снижаются на фоне роста расходов фермеров

Возобновятся ли цены на молоко в Европе в 2026 году / Freepik

В Европейском Союзе наблюдается снижение цен на молокосырье на фоне избыточного производства и падения спроса. В апреле 2026 года средняя цена составила 42,91 евроцента за кг, что почти на 19% меньше, чем годом ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении "Ассоциации производителей молока".

Молочный кризис в Европе

В Европейском Союзе продолжает снижаться цена на молоко-сырье на фоне высоких объемов производства и падения цен на биржевые молочные товары. Дополнительное давление на рынок создает рост расходов фермеров из-за последствий войны на Ближнем Востоке.

По данным Еврокомиссии, в апреле 2026 года средняя цена на молоко-сырье в ЕС составила 42,91 евроцента за килограмм, что на 0,37% меньше, чем в марте. В годовом исчислении молоко подешевело почти на 19% по сравнению с апрелем 2025 года. Для сравнения, в Украине цена молока экстра-сорта в апреле составила 30,65 евроцента за килограмм.

Эксперты отмечают, что в начале 2026 г. высокие надои превысили темпы роста спроса как на внутренних рынках ЕС, так и на экспортных направлениях. Это привело к перегрузке перерабатывающих мощностей и избытку продукции.

Избыток молока привел к снижению цен на основные молочные товары, в частности сливочное масло и сыры. Рост их запасов в Европе также дополнительно давит на рынок сырья. Частично это связывается с перебоями снабжения и изменениями логистики на фоне войны на Ближнем Востоке.

В то же время, конфликт привел к удорожанию расходов для фермеров - в частности на электроэнергию, топливо, удобрения и корма. Несмотря на рост потребления сливочного масла, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать избыточное производство.

В результате больше всего пострадали производители молока, поскольку падение цен на готовую продукцию напрямую снизило закупочные цены на сырье.

По прогнозам Rabobank, в 2026 году производство молока в ЕС может вырасти всего на 0,9% по сравнению с 2025 годом. Аналитики ожидают, что этот период станет фазой стабилизации рынка и перехода к оптимизации издержек и повышению эффективности молочной отрасли.

Напомним, за первую половину апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом. Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.

Автор:
Ольга Опенько