НАБУ и САП проводят следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Ермаком
НАБУ и САП вечером 11 мая проводят следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Украинская правда" .
По словам народного депутата Ярослава Железняк , пока нет подтверждения об объявлении подозрения. " Возможно это просто обыск. Пока ряд источников говорят именно об этом ", - отметил политик.
Позже он добавил: "Присутствует и прокурор САП… что немного увеличивает вероятность не только обысков".
Пока ни НАБУ, ни САП не комментировали проведение следственных действий.
Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.
После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.