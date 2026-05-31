Российский дрон повредил отделение "Новой почты" в Донецкой области (ФОТО)

Новая почта
В результате ночного удара вражеским дроном было повреждено отделение №1 "Новой почты" в Славянске. / Новая почта

31 мая в результате ночного удара российским дроном было повреждено отделение №1 логистической компании "Новая почта" в Славянске Донецкой области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании.

Отмечается, что сотрудники не пострадали.

На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий пожара.

Компания компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений.

Новая почта уже перестроила логистические маршруты, чтобы клиенты получили свои посылки без задержек.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

19 мая российские войска за сутки трижды целенаправленно   попали дронами в депо   №6 логистической компании "Новая почта" в Харькове.

Российские войска 25 мая ударили управляемыми авиабомбами по отделению №11 в Краматорске компании "Новая почта".

А 27 мая в результате попадания российского беспилотника в селе Лиманка Одесской области полностью сгорело отделение "Новой почты" №300.

Светлана Манько