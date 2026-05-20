Россия трижды за сутки атаковала дронами депо "Новой почты" в Харькове

Российские войска за сутки трижды целенаправленно попали дронами в депо №6 логистической компании "Новая почта" в Харькове.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании.

Отмечается, что сотрудники в результате атаки не пострадали. На месте работают ГСЧС и полиция. Оценку последствий разрушений в компании еще не устанавливают.

Подробную информацию о состоянии груза планируется получить после полной ликвидации последствий.

"Мы обязательно компенсируем потерю отправлений, пострадавших от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым владельцем таких посылок и сообщим детали возмещения", - подчеркнули в "Новой почте".

Там добавили, что перестроили логистические маршруты, чтобы клиенты смогли получить свои посылки без задержек.

Детали атаки

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что первый удар по территории возле депо "Новой почты" в Новобаварском районе Харькова россияне нанесли 19 мая ориентировочно в 00:10.

Вечером того дня оккупанты атаковали непосредственно депо — около 19:50 и 20:25. В результате попаданий повреждены складские помещения.

По предварительным данным прокуратуры, для ударов россияне применили БПЛА типа "Герань-2".

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

Российские войска 17 марта атаковали Запорожье, попав возле одного из терминалов логистического оператора "Новая почта".

Тогда 5 работников компании получили контузии, а 1 был ранен.

Также 1 апреля в результате удара дронами был разрушен. терминал "Новой почты" в Луцке.

А 9 апреля в результате удара было уничтожено отделение компании "Новая почта" в Новониколаевке Запорожской области.