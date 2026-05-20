Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,09

EUR

51,41

+0,15

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,63

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия трижды за сутки атаковала дронами депо "Новой почты" в Харькове

атака на депо новой почты
В Харькове вражеские дроны за сутки трижды атаковали депо №6 "Новой почты" / Новая почта

Российские войска за сутки трижды целенаправленно попали дронами в депо №6 логистической компании "Новая почта" в Харькове.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили   в компании.

Отмечается, что сотрудники в результате атаки не пострадали. На месте работают ГСЧС и полиция. Оценку последствий разрушений в компании еще не устанавливают.

Подробную информацию о состоянии груза планируется получить после полной ликвидации последствий.

"Мы обязательно компенсируем потерю отправлений, пострадавших от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым владельцем таких посылок и сообщим детали возмещения", - подчеркнули в "Новой почте".

Там добавили, что перестроили логистические маршруты, чтобы клиенты смогли получить свои посылки без задержек.

Фото 2 — Россия трижды за сутки атаковала дронами депо "Новой почты" в Харькове
Фото 3 — Россия трижды за сутки атаковала дронами депо "Новой почты" в Харькове
Фото 4 — Россия трижды за сутки атаковала дронами депо "Новой почты" в Харькове
Фото 5 — Россия трижды за сутки атаковала дронами депо "Новой почты" в Харькове
Фото 6 — Россия трижды за сутки атаковала дронами депо "Новой почты" в Харькове

Детали атаки

В Харьковской областной прокуратуре   сообщили, что первый удар по территории возле депо "Новой почты" в Новобаварском районе Харькова россияне нанесли 19 мая ориентировочно в 00:10.

Вечером того дня оккупанты атаковали непосредственно депо — около 19:50 и 20:25. В результате попаданий повреждены складские помещения.

По предварительным данным прокуратуры, для ударов россияне применили БПЛА типа "Герань-2".

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

Российские войска 17 марта атаковали Запорожье, попав возле одного из   терминалов логистического оператора "Новая почта".

Тогда 5 работников компании получили контузии, а 1 был ранен.

Также 1 апреля в результате удара дронами был разрушен.   терминал "Новой почты" в Луцке.

А 9 апреля в результате удара было уничтожено отделение компании "Новая почта" в Новониколаевке Запорожской области.

Автор:
Светлана Манько