Государство направило почти 10 млрд грн в поддержку украинских оружейников

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса получили 162 льготных кредита на общую сумму 9,8 млрд грн в рамках государственной программы поддержки. По данным Министерства обороны, привлеченные средства помогают производителям наращивать выпуск вооружения, модернизировать производство и быстрее выполнять контракты для нужд сил обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Миллиарды для ОПК

Программа льготного кредитования призвана обеспечить производителей вооружения доступными финансовыми ресурсами для развития производства и выполнения оборонных заказов. В частности, предприятия могут привлекать до 500 млн. грн. сроком до пяти лет на инвестиционные проекты и до 100 млн грн. сроком до трех лет для пополнения оборотных средств.

Полученное финансирование может быть направлено на разработку, производство, ремонт, модернизацию и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их компонентов.

Как отметила советница министра обороны Украины Анна Гвоздяр, у украинского оборонно-промышленного комплекса есть значительный потенциал для развития, однако для быстрого наращивания производственных мощностей предприятиям необходим доступ к финансовым ресурсам. По ее словам, льготное кредитование помогает производителям избегать дефицита оборотных средств, более оперативно выполнять контракты и увеличивать поставки продукции для нужд фронта.

В Министерстве обороны отмечают, что государственная поддержка должна быть не декларативной, а действенным инструментом развития оборонной промышленности.

Кроме льготного кредитования государство внедрило и другие механизмы поддержки отрасли. Среди них – льготный лизинг оборудования, специальный правовой режим Defence City, а также упрощенные процедуры строительства и расширение производственных мощностей.

В ведомстве подчеркивают, что развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является одним из ключевых факторов укрепления обороноспособности страны, технологической независимости и долгосрочной безопасности Украины.

Напомним, Украина может экспортировать до 10 тыс. дронов-перехватчиков ежемесячно без ущерба для фронта.