ЕС продлил защиту для украинцев до 2028 года, но не для всех: детали решения

Европейский Союз окончательно принял решение продлить действие механизма временной защиты для спасающихся от войны украинцев еще на один год — до марта 2028 года.

Как сообщает Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом в Брюсселе сообщил европейский дипломат.

По его словам, решение было утверждено по письменной процедуре. В ближайшие дни документ будет официально опубликован в Официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу.

Ранее, 15 июля, страны-члены Евросоюза достигли предварительного согласия по этому шагу.

Новые требования для новых заявителей

Ключевой новацией принятого решения есть ограничения для лиц, подлежащих военной службе. Страны ЕС согласились предоставлять временную защиту только гражданам, выполняющим свои военные обязательства в Украине.

Важно, что это правило будет применяться исключительно к новым заявителям, которые будут обращаться за получением статуса после вступления в силу новых норм.

Как подтвердить исполнение воинского долга

На практике для получения статуса временной защиты в странах ЕС перемещенным лицам придется предоставить документы, подтверждающие легальность выезда или исполнения военных обязательств.

Подтвердить это можно будет двумя путями:

предоставить загранпаспорт со штампом о пересечении границы от украинской пограничной службы, что свидетельствует о легальном выезде из страны;

предъявить документ (в бумажном или электронном виде), подтверждающий освобождение от военной службы или состояние исполнения воинской обязанности.

Какие права гарантирует статус временной защиты

Временная защита обеспечивает украинцам одинаковый набор прав по всей территории ЕС. Среди них:

Право на жительство в стране пребывания;

Доступ к рынку труда и жилья;

Государственная медицинская помощь;

Социальная поддержка и выплата;

Доступ к школьному образованию для детей.

По состоянию на 31 мая 2026 года граждане Украины составили более 98,5% от общего количества лиц, получивших временную защиту в ЕС. Взрослые женщины составили 43,4% от общего количества, взрослые мужчины – 26,8%, а несовершеннолетние – почти треть (29,8%) всех лиц, получивших временную защиту.

Число украинских беженцев в Европейском Союзе со статусом временной защиты превысило 4,3 млн — в мае таких увеличилось в 22 странах ЕС из 26. Наибольший прирост зафиксирован в Италии – на 6250 человек (+15,3%). Далее следуют Германия – на 3610 (+0,3%) и Испания – на 2295 (+0,9%).

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС официально предлагает исключить из программы защиты украинцев мужчин призывного возраста. Еврокомиссия предложила государствам-членам продлить действие временной защиты для украинских беженцев на территории ЕС еще на год, до марта 2028 года, исключив из перечня получателей убежища мужчин призывного возраста, не подтверждающих исполнение воинского долга.