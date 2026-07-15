Евросоюз продлил временную защиту до 2028 года и изменил правила для новых заявителей

Страны Европейского Союза согласовали продление статуса временной защиты для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще на один год — до 4 марта 2028 года. Это решение призвано обеспечить стабильность и предсказуемость для более чем 4 миллионов украинцев, нашедших убежище в странах блока.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение Совета ЕС.

В то же время, учитывая потребности Украины в обороне от российской агрессии, государства-члены ЕС пришли к согласию, что в будущем временная защита будет предоставляться только тем лицам, которые выполняют свои военные обязанности в Украине.

Как будут работать новые ограничения и кого они коснутся

Введенные ограничения по военному учету без обратной силы.

Только для новых заявителей: новое правило будет распространяться исключительно на тех, кто впервые обращается за получением временной защиты в ЕС.

Не касается действующих беженцев: украинцы, которые уже пользуются статусом временной защиты на территории Евросоюза, сохранят его автоматически без необходимости дополнительных проверок.

"Принимая во внимание постоянно меняющиеся оборонные потребности Украины, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязанности в Украине", — подчеркнул министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган.

Чтобы получить статус временной защиты, новым заявителям придется доказать исполнение или освобождение от военных обязанностей. Подтверждением этого может служить:

Загранпаспорт со штампом украинских пограничных органов о легальном выезде из Украины. Бумажный или электронный документ, подтверждающий отсрочку, увольнение или надлежащее исполнение воинского долга.

Какие права гарантирует статус временной защиты

Временная защита обеспечивает украинцам одинаковый набор прав по всей территории ЕС. Среди них:

Право на жительство в стране пребывания;

Доступ к рынку труда и жилья;

Государственная медицинская помощь;

Социальная поддержка и выплата;

Доступ к школьному образованию для детей.

Предварительно действие статуса было продлено до 4 марта 2027 года. В ближайшие недели Совет ЕС должен формально принять и опубликовать это решение в Официальном журнале ЕС, после чего оно официально вступит в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС официально предлагает исключить из программы защиты украинцев мужчин призывного возраста. Еврокомиссия предложила государствам-членам продлить действие временной защиты для украинских беженцев на территории ЕС еще на год, до марта 2028 года, исключив из перечня получателей убежища мужчин призывного возраста, не подтверждающих исполнение воинского долга.