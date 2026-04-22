Численность населения на неоккупированной территории Украины уменьшилась на миллион за год – Либанова

Сейчас на подконтрольной украинскому правительству территории проживает примерно 29 млн человек. Это данные с точностью до полумиллиона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова, передает "Левый берег".

По ее словам, за год количество населения на подконтрольной украинскому правительству территории уменьшилось примерно на миллион. Большая часть этих людей умерла, еще часть – уехала за границу.

Либанова также отметила, что решение о разрешении выезжать за пределы Украины мужчинам в возрасте до 24 лет вызывает беспокойство, однако в настоящее время существенного роста выезда этой категории населения не наблюдается.

Сколько беженцев вернутся

Эксперт подчеркнула, что чем дольше продолжается война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения. По словам директора Института демографии, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.

Либанова напомнила, что по состоянию на 28 февраля 2026 года в странах Европейского Союза, Норвегии и Швейцарии проживает около 4,4 млн украинцев. Еще около 700 тыс. находятся в других странах. Больше украинцев в Германии – около 1 млн, чуть меньше – в Польше, а в Чехии украинская диаспора составляет 3% всего населения страны.

Демографический кризис в Украине

Рождаемость в Украине стабильно падает как минимум за последние 10 лет. Показатель падения с 2015 по 2021 год колебался в пределах 3-11%. Эта тенденция существенно ухудшилась с начала полномасштабной войны — в 2022 году зарегистрировали на 24,6% меньше новорожденных, чем в 2021-м. Однако эта цифра не учитывает данные из Крыма и временно оккупированных территорий. Уже в 2023 году был зафиксирован еще больший спад рождаемости – на 33%.

За весь 2024 год в Украине родилось 176,7 тысяч человек (падение на 5,7% к 2023-му), а умерло 495,1 тысяч (только на 1 тысячу меньше). Таким образом, естественное сокращение выросло на 3,1% и составило 318,4 тысяч человек.

Также примечательно, что в 2024 году отношение смертности к рождаемости достигло наихудшего показателя за всю историю независимой Украины – 2,8 (в первом полугодии – 2,86, во втором – 2,74).

168,7 тысяч детей родилось в Украине в 2025 году. В то же время зафиксировано 485,2 тысяч смертей. В общей сложности на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших. За год смертность в Украине сократилась на 2%, а рождаемость – на 4,5%.